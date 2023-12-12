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張榮味到澳門談農產品輸陸？民進黨中國部質疑中共介選

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前雲林縣長張榮味。本報資料照片
前雲林縣長張榮味。本報資料照片

民進黨中國事務部今天表示，雲林縣前縣長張榮味密訪澳門，是否要與中共秘密協商，讓國民黨扮演英雄，也讓中共介選的力道更強。

民進黨中國事務部指出，2021年9月，中國大陸違反世界貿易組織與國際貿易規範，單方禁止台灣鳳梨釋迦與蓮霧進口，被質疑是在政治操作。如今選前倒數時刻，宣布在九二共識、反對台獨的前提下，放行台東鳳梨釋迦。顯示中國大陸介入台灣選舉「不間斷，現在更連台灣水果，也被迫要擔任中共的國民黨助選員，要求水果也要反台獨。

民進黨中國事務部表示，民進黨支持健康有序的兩岸交流，但正常的經貿互動，不能預設任何政治目的。中國大陸動輒以政治干預經濟，利用兩岸往來與互動，進行經貿脅迫與政治勒索的行徑，不僅不是正常的經貿合作，更不是一個正常的文明國家該有的行為。

民進黨中國事務部指出，國共一再聯手，由大陸片面宣布禁止台灣農漁產品進口，國民黨批評政府政策失當；之後中國大陸再釋出承認九二共識、反對台獨及兩岸一家親的政治條件，繞過中央政府進行國共密室協商，把解禁台灣商品的功勞，做球給國民黨，藉此意圖影響台灣選舉結果。這完全是國共自導自演的結果，不僅傷害台灣農漁民的權益，也在破壞兩岸交流的互信和秩序。

民進黨中國事務部說，陸委會民調顯示，超過八成民意反對中共刻意暫停農漁產品，對台灣進行經貿脅迫和複合性施壓，近八成台灣人不接受大陸的九二共識主張，更有八成五主流民意反對一國兩制。大陸想逼台灣人民認同九二共識，消滅國家主權，承認同屬一中，放棄民主自由的企圖，就跟想讓台灣水果高喊支持一中和反對台獨，一樣充滿妄想又不可能。

民進黨 鳳梨釋迦 台獨 張榮味

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