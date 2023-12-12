台美貿易倡議無法關稅協商？鄭文燦：談判非常有進展
行政院副院長鄭文燦上午表示，美國貿易談判代表戴琪近期對於重要的貿易夥伴，是否推動自由貿易協定（FTA）做了比較正面的表達，台灣和美國之間的經貿談判，目前是非常有進展，涵蓋面在逐漸擴大。
鄭文燦說，戴琪最近針對重要的貿易談判夥伴，是不是要推動FTA的方向，做了比較正面的表達。行政院經貿辦公室談判代表鄧振中近來也表達了台美21世紀貿易倡議，已經完成了五項協議，現在正在進行第二階段，議題涵蓋面又更多了，包括農業等。
鄭文燦表示，台灣和美國之間的經貿談判，目前是非常有進展，涵蓋面也在逐漸擴大，鄧振中也提到不排除關稅等的議題。在互相豁免、避免雙重課稅方面的協定，美國眾議院已經通過委員會審查，如果進入院會審查後，將會對企業或個人避免雙重課稅會有幫助。
鄭文燦說，台美在經貿談判是很有進展的，希望能夠一塊一塊堆疊起來，達成更大的效果。每一步都需要努力，需要全力以赴。
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