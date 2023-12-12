強化公務員國家忠誠義務三項倡議 公民政網發表會

經民連智庫與台灣公民陣線上午在立法院舉行記者會提出「強化公務員國家忠誠義務三倡議」，這也是台灣公民陣線第五場政網發表會。表達主張重訂公務人員誓詞，納入「保衛台灣人民、捍衛自由民主憲政秩序」、禁止服公職者擁有中華人民共和國國籍，釐清公職效忠對象、強化國安管制人員與中國黨政軍往來之申報規範與配套因應措施等。

台灣公民陣線是由百餘位學者、NGO 工作者與 1980 年代以來重要學運參與者所組成的團體。台灣公民陣線曾於前次總統大選提出「2020 公民政綱」 2024 年總統暨立委選舉進入最後階段，台灣公民陣線自八月開始推出「2024 公民政綱」，期望促使各政黨回應公民社會的意見，並預計明年以公民政網為基礎，與新國會及新總統當選人進行國家未來願景對。

商品推薦