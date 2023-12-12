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台積電桃園設廠爭議 鄭文燦：少點口水 多一點做事

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）參加101跨年煙火記者會。記者劉宛琳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）參加101跨年煙火記者會。記者劉宛琳／攝影

對於台積電在桃園設廠爭議，行政院副院長鄭文燦表示，有困難一起來面對處理，少一點口水，多一點做事，半導體根留台灣，才是最重要的目標。

鄭文燦說，去年行政院前院長蘇貞昌拍板定案，龍科三期作為半導體先進製程的基地，當時還在競選桃園市長的張善政在臉書上說，他保證全力支持台積電設廠。今年竹科管理局和桃市府，也再次確認代辦協議，開了十幾次的聯席會議，有困難有問題，我們就一起來面對處理。少一點口水，多一點做事，他相信半導體根留台灣，還是國家最重要的目標。

鄭文燦指出，行政院正在推動桃竹苗大矽谷計畫，這個計畫也會讓竹科各個基地獲得充分發展。他主持半導體專案會議時，對各個科學園區遇到的困難，也是一樣一樣協助解決，希望台灣的半導體產業、高科技的產業能夠在台灣發展得更好。

半導體 行政院 鄭文燦

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