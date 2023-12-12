最低工資法通過 在野黨質疑民進黨政府打假球

最低工資法上午立法院三讀通過，針對條文內容，在野黨有不同意見。國民黨立委曾銘宗表示，最低工資法雖完成三讀，但預期最後會變成徒具形式，無法發揮實質功能，民進黨是打假球。

民進黨立委范雲說，最低工資法三讀通過，蔡英文總統任內最低工資連八漲，但是蔡英文上任前，因為沒有法制化，成長不是常態，曾凍漲十年，所以她一直呼籲最低工資法的立法，要建立穩定審議機制，實質反應生活水平變動，確保勞工維持具有人性尊嚴的生活品質。這次立法讓世界看到台灣趕上世界腳步，建構完善審議機制，重要的是全台灣領基本工資的240萬勞工，未來不用再擔心薪資凍漲，使得通膨後，成為變相減薪。

曾銘宗表示，最低工資法是蔡英文總統政見，卻拖了超過七年半，最近才送到立法院。實質內容部分也有問題，法案第7條，審議委員21人，勞動部長擔任召集人、經濟部1人、國發會1人、專家學者4人，資方代表也有7人，勞方代表卻只有7人，組成結構無法做實質決策，國民黨團希望勞方代表要過半。

曾銘宗說，國民黨立法院黨團希望調整幅度，不得低於前一年的消費者物價指數，這樣有辦法隨物價調整，保障所有勞工權益。最低工資法不是要保障名目，是要保障實質購買力，這兩條重要條文國民黨團都提出修正動議，民進黨強力反對。最低工資法雖完成三讀，但預期最後會變成徒具形式，無法發揮實質功能，懷疑民進黨打假球。

民眾黨立委邱臣遠指出，最低工資法七年懸而未決，大選在即才送進立法院，雖然遲到，但總算通過。但他還是想說，最低工資法被遺忘七年，選前才忽然被想起，凸顯執政黨對勞工的漠視，希望政黨別把基本工資當成互相攻擊的政治籌碼。民眾黨版本是希望執行過程中，可納入消費者物價指數參考，重視審議委員會組成結構，保障基層勞工生活品質。

時代力量立委邱顯智說，蔡政府上任前開始提的最低工資法，拖了七年，直到選舉前的最後一個會期，才送到立法院，似乎沒有選舉就不用照顧勞工一樣。

邱顯智認為，最低工資法至少要做到兩項基本保障，第一個是對弱勢勞工保障，他主張最低工資調幅，不能低於物價調幅，勞動部不願接受，因為執政黨認為保持彈性比勞工的三餐更重要。第二個主張的保障是對審議專業的保障，最低工資審議會當中，資方、勞方、專家學者三方人數要相同，像是日本、韓國都已經是如此地做。

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