大巨蛋全壘打牆破洞 姚立明：藍白執政20年不敢說真相

台北大巨蛋出現全壘打牆破洞及鼠患問題，民進黨總統候選人賴清德全國競選總部主委姚立明表示，全壘打牆被穿破是滑天下之大稽，民眾黨總統候選人柯文哲任台北市長期間，原本說遠雄蓋大巨蛋無法無天，還想解約，自從帶顧問蔡壁如密會遠雄，就再也不怪遠雄，開始怪中央內政部，藍白總共在台北市執政20年，沒有一個人敢說出真相。

姚立明說，國民黨總統候選人侯友宜先拿大巨蛋出來講，引發兩天藍白大戰，侯友宜說柯文哲擔任台北市長，大巨蛋一拖就拖八年，批柯文哲只會製造問題，不會解決問題。但柯文哲回答，大巨蛋的事，要怪就要怪前市長馬英九。隨後國民黨副總統候選人趙少康也上場，說柯文哲是一個破壞者，從來不是建設者。柯文哲又說，奉勸國民黨不要再拿大巨蛋來打，如果再繼續打，就一樣一樣拿出來清算。

姚立明質疑，藍白為什麼現在都閉口了？現在完全安靜？藍營為什麼心虛，第一，馬英九市長任內根遠雄簽的合約，犧牲台北市民利益，圖利遠雄，法院判決北市前財政局長李述德依主管事務圖利罪重判九年，遠雄行賄罪七年，李述德是馬英九重要幕僚，監察院糾正大巨蛋案，針對北市前市長郝龍斌列了39項缺失糾正，但馬跟郝完全不處理，然後到柯文哲執政。

姚立明說，柯文哲一上任後，要求局處長清查大巨蛋違規之處，找出79項遠雄違規施工，柯文哲對外說遠雄蓋大巨蛋幾乎是無法無天，然後就成立公共安全體檢小組，全面檢驗大巨蛋，當時的副市長、都發局一起檢驗，隨後稱遠雄沒有按圖施工，勒令停工，一停就是五年半，市政府本來針對遠雄違反契約，要解約，直到有一天柯文哲帶了顧問蔡壁如去跟遠雄密室協商。

姚立明指出，柯文哲回來被提醒，要不要把協商內容寫出來給檢討小組參考，結果柯拒絕，然後開始對主管大巨蛋公安的都發局長林洲民，要求改變公安標準，柯對遠雄再也沒有重話，開始軟化，然後柯文哲連任，堅持公安標準的林洲民被趕走，柯最後再也不怪遠雄，再也不怪馬英九、郝龍斌，開始怪中央內政部，說中央耽誤一年半，再也不談停工五年半。

姚立明表示，現在藍白把大巨蛋真正的問題忽略，柯文哲揚言清算，卻不敢針對問題。大巨蛋才比一次亞錦賽就出現數項問題，第一天就有一家四口被困在樓梯間，兩次漏水，兩天都被發覺有老鼠，大巨蛋還說是因為開放飲食的緣故，全世界哪一個球場不吃東西？

姚立明說，全壘打牆遭穿破，更是滑天下之大稽，讓日本外野手受傷，讓日本隊建議要改善，才一次亞錦賽就浮現那麼多問題，藍白都忽略大巨蛋的安全問題，也忽略被法院認證的圖利問題，所以大巨蛋到今天，都有容留人數上限的問題，不能人太多，否則就會出狀況。

姚立明表示，藍白總共在台北市執政20年，但面對問題的態度，居然只能互嗆，沒有一個人敢說出真相，所以他拜託藍白有良心的朋友，不要將來真正出事了再推責，現在知道有問題的人應該拿出來講，有錯就去改。

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