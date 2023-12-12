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影／民眾黨團呼籲盡速嚴審法案及總預算

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（右）上午在立法院舉行記者會，表達反對以選舉為由，提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》 《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過，總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。記者曾學仁／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（右）上午在立法院舉行記者會，表達反對以選舉為由，提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》 《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過，總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。記者曾學仁／攝影

針對民進黨團日前提案「提前結束會期以投入選舉」將進行表決，而諸多法案未完成立法工作，民進黨無疑是對選民不負責任。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員陳琬惠上午在立法院舉行記者會，表達反對以選舉為由，提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》 《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過，總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。

立委邱巨遠表示，針對怠忽職守的部會，更應嚴格審查其預算，首先是民怨之首的「詐騙」問題,包含3大「打詐豬隊友」，金管會管理下的人頭帳戶問題、NCC管理下的境外電訊門號浮濫、數位部管理下的第三方支付的監管不周，其中數位部本部國外旅費高達1408萬元，預計出國天數共609天，被譽為「出差部」。

邱臣遠指出，《最低工資法》也在表決項目中，該法過去7年懸而未決，凸顯政府對勞工權益的漠視，剝奪勞工應有的薪資保障，也浪費寶貴的制度磨合與協商的時間。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（右）上午在立法院舉行記者會，表達反對以選舉為由，提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》 《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過，總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。記者曾學仁／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、立委陳琬惠（右）上午在立法院舉行記者會，表達反對以選舉為由，提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》 《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過，總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。記者曾學仁／攝影

最低工資法 邱臣遠

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