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「最低工資法」今拚三讀 工鬥：若沒訂調幅底線等於一部廢法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院院會今預計表決最低工資法，工鬥團體早上在群賢樓前召開記者會，要求最低工資調幅要訂底線。記者葉冠妤/攝影
立法院院會今預計表決最低工資法，工鬥團體早上在群賢樓前召開記者會，要求最低工資調幅要訂底線。記者葉冠妤/攝影

立法院院會今表決「最低工資法」，力拚三讀通過。工鬥團體今一早就在群賢樓前召開記者會，訴求立法條文應明訂最低工資年度調幅不應低於消費者物價指數年增率漲幅、且不得調降，以及審議委員會決策過程及結果應公開透明。工鬥更痛批，拖了七年多的立法，趕在蔡政府卸任前通過，政院版草案跟現行做法無異，立法只是提高法律位階，無疑是詐騙全國勞工，也僅是一部廢法。

新高市產業總工會理事長何政家表示，我國本外勞、時薪制勞工約232萬人、超過四分之一的勞工靠著每年調升最低工資，才能調高薪資，因應物價上漲。明訂實質有感的調幅，對勞工來說是最重要的，但從現行的「基本工資審議辦法」變成「最低工資法」，政院版草案只訂出消費者物價指數年增率是「應參採」，也寫一堆指標「得參採」，但所謂參採，就是僅供參考，也可以不調，最後一樣是由審議會共識決處理，和現況一樣。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，不分黨派的立委都曾提出「最低工資調整幅度不應低於重要民生物價指數或消費者物價指數年增率之漲幅，且不得低於前一年最低工資」的條文草案，這是最低工資法應有的核心條文，如果沒有這一條，沒有明訂每年最低工資的調漲底線，通過的最低工資法就是廢法一部。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤則以雲林低薪為例，他說，從勞保投保薪資觀察，截至2022年底，全國勞工的平均投保薪資是3萬3618元，但雲林縣平均只有3萬1263元，全國排名倒數第5，只贏過澎湖、彰化、屏東和台東，這顯示雲林勞工薪資水平低落，必須仰賴最低工資確實提高，才能夠幫助低薪勞工，呼籲今日立法不要做半套，應該確保物價漲幅一定要納入調幅。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱也提到，目前基本工資審議委員會十分不透明，為避免未來審議淪為黑箱，最低工資審議委員會決策過程及結果應公開透明。他批評，蔡總統七年多前曾許諾「基本工資要三萬、最低工資要立法」，基本工資三萬已經確定不會達標，現在為了趕政績，行政院搶在選前要通過「最低工資法」，但政院版草案，根本只是將現有的〈基本工資審議辦法〉提高位階變成法律，把現況當政績，還要大肆宣傳照顧勞工，這種作法無異於詐欺，工鬥團體完全無法接受。

他還說，最低工資法立法，蔡總統交出跟現況一樣的成績，難保接下來的執政者面對勞工最關心的勞保年改也是一樣的處理方式，拖過七、八年才倉促立法，沒辦法真正保障勞工。

工鬥團體批評，行政院版本的最低工資法跟現行審議辦法無異，若立法，也只是把現況當政績，是詐騙勞工。記者葉冠妤/攝影
工鬥團體批評，行政院版本的最低工資法跟現行審議辦法無異，若立法，也只是把現況當政績，是詐騙勞工。記者葉冠妤/攝影

最低工資法 投保薪資 基本工資 勞保

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