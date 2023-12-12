112年下半年陸海空軍晉任將官 蔡總統親臨勗勉

蔡英文總統上午在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、海委會主委管碧玲陪同下出席112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，共有26名將官晉任。

其中晉任中將者，花東防衛部指揮官俞文鎮、六軍團副指揮官劉暐欣、憲兵指揮官鄭禎祥、陸軍政戰主任史順文、馬防部指揮官黃先任、陸勤部指揮官洪虎焱、陸軍澎防部指揮官郭俊德等7人。晉任中將的郭俊德、劉暐欣，兩人同為陸官60期同學，就讀中正預校時期也曾在同一建制連。

晉任少將人員，有王之聖、李世傑、馮少毅、王俊欽、鄭傑元、簡熒宏、詹正雄、張尹俊、鳳運昇、呂正芳、劉政谷、陳其銘、曾明雄、張菘輔、王豫中、洪聖輝、王家烱、李瀚鼎及李彥樺等19人。 蔡英文總統（左一）上午在國安會秘書長顧立雄（左三）、海委會主委管碧玲（左二）陪同下出席112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，共有26名將官晉任。其中晉任中將者，花東防衛部指揮官俞文鎮（右七起）、六軍團副指揮官劉暐欣、憲兵指揮官鄭禎祥、陸軍政戰主任史順文、馬防部指揮官黃先任、陸勤部指揮官洪虎焱、陸軍澎防部指揮官郭俊德等7人。記者蘇健忠／攝影 蔡英文總統上午前往國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞，此次共有26名將官晉任。記者蘇健忠／攝影

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