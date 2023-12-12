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影／政府打詐越打越詐 國民黨團：必須換人來做！

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨團上午舉行「政府打詐越打越詐！ 必須換人來做！」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、立委林為洲、游毓蘭出席，委員痛批政府打詐辦公室ㄧ直成立，但成效卻有限。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行「政府打詐越打越詐！ 必須換人來做！」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、立委林為洲、游毓蘭出席，委員痛批政府打詐辦公室ㄧ直成立，但成效卻有限。記者曾吉松／攝影

國民黨團上午舉行「政府打詐越打越詐！ 必須換人來做！」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、立委林為洲、游毓蘭出席，委員痛批政府打詐辦公室ㄧ直成立，但成效卻有限，詐騙案件加倍成長，陳情案件和平台上詐騙廣告都是數倍成長，但是相關單位卻是無作為，執政黨應該換人做了。

詐騙 廣告 記者會

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