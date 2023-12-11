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公布新「國際合作發展政策白皮書」 外交部：以合作取代援外

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部12月7日公布我國新版「國際合作發展政策白皮書」，彙整我國歷年秉持「踏實外交，互惠互助」原則，以台灣獨特的援助模式，致力推動國際合作發展之貢獻與成果，全書採用「國際合作發展」取代「援外」一詞。記者陳熙文／攝影
外交部12月7日公布我國新版「國際合作發展政策白皮書」，彙整我國歷年秉持「踏實外交，互惠互助」原則，以台灣獨特的援助模式，致力推動國際合作發展之貢獻與成果，全書採用「國際合作發展」取代「援外」一詞。記者陳熙文／攝影

外交部於12月7日公布我國新版「國際合作發展政策白皮書」，彙整我國歷年秉持「踏實外交，互惠互助」原則，以台灣獨特的援助模式，致力推動國際合作發展之貢獻與成果。

外交部指出，新版白皮書有三項主要特色。首先，為配合國際潮流，全書採用「國際合作發展」取代「援外」一詞，以呼應「所有國家須藉共同合作以達成聯合國永續發展目標」的宗旨；其次，新版白皮書以「成就自由民主的共好世界」為次標題，說明我國與友邦及理念相近國家推動良治的努力，尤其在全球面臨氣候變遷及疫情等共同挑戰下，台灣推動民主合作，彰顯我國作為國際關鍵夥伴的民主良善力量。

此外，外交部表示，白皮書凸顯「台灣模式」推動國際合作發展工作的特色，即是以夥伴國的實際需求出發，善用我國優勢產業技術，與當地政府與人民合作，透過實地派遣技術團的方式，致力強化其能力建構，以協助夥伴國家達致聯合國永續發展目標。

外交部表示，新版白皮書分成8個章節，除了說明當前國際合作發展潮流，並歸納我國從事國際合作發展宗旨、推動體系與模式、策略、國際合作發展的優勢領域、推動公私夥伴合作、重要作為及未來展望等，同時記錄我國在新冠肺炎疫情期間積極協助國際抗疫的作為，以及我國在俄烏戰爭初期協助烏克蘭及周邊國家的各項行動等。

外交部 踏實外交 氣候變遷 新冠肺炎 俄烏戰爭 聯合國

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