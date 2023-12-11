接見世界醫師會訪團 蔡總統：感謝用行動展現對台支持

蔡英文總統今天接見「世界醫師會阿爾柯德瑪妮（Lujain Alqodmani）會長等領袖訪台團」，感謝世界醫師會長期在國際上為台灣發聲。她強調，台灣會持續發揮「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」精神，積極為全球衛生安全貢獻心力。相信以台灣在醫療衛生的成就和能力，一定能與更多國家共同打造更優質醫療環境，為全人類健康帶來更多正面能量。

蔡總統致詞時首先歡迎阿爾柯德瑪妮再次訪問台灣，今天也很高興見到秘書長克洛伊伯（Otmar Kloiber），兩位貴賓都是熟悉台灣的好朋友，也用行動展現對台灣的支持，她要表達最深的感謝。

蔡總統指出，世界醫師會是全球最大的國際非政府醫師組織，以專業、公正的立場，致力維護全球的醫師權益和衛生安全。她也要藉這個機會代表台灣人民，感謝世界醫師會長期以來支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」及「世界衛生大會（WHA）」。像是今年5月在WHA開幕前，我方的「世衛行動團」前進日內瓦，也與「世界醫師會」合作舉辦緊急醫療論壇。

蔡總統強調，台灣會持續發揮「Taiwan Can Help」精神，積極地為全球衛生安全貢獻心力。在這幾年疫情期間，台灣展現醫療公衛體系韌性，並且與全世界分享防疫經驗；也與友邦國家分享最擅長的醫療專業和工程技術，一起改善友邦人民生活，提升衛生醫療環境和品質。

蔡總統表示，希望阿爾柯德瑪妮和克洛伊伯能繼續在國際上為台灣發聲。她相信，以台灣在醫療衛生的成就和能力，一定能與更多國家共同打造更優質醫療環境，也能為全人類健康帶來更多正面能量。

蔡總統也感謝醫師公會全聯會，擔任政府和醫界的溝通橋梁，協助推動各項政策；並期待全聯會持續拓展醫界和國際社會的交流合作。

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