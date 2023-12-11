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獨／穩交歌手男友3年喜迎新生命 鍾沛君幸福婚紗照曝光

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獨／穩交歌手男友陳布朗3年喜迎新生命 鍾沛君幸福婚紗照曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員鍾沛君（右）今分享婚紗照，畫面笑得燦爛，洋溢滿滿幸福感。圖／鍾沛君提供
國民黨北市議員鍾沛君（右）今分享婚紗照，畫面笑得燦爛，洋溢滿滿幸福感。圖／鍾沛君提供

國民黨北市議員鍾沛君今在直播節目「今天誰來沛」，專訪國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，期間透露懷孕喜訊。她今下午分享預產期明年5月，今年已與交往3年的歌手男友陳布朗結婚並分享婚紗照，「走過開刀、疫情餐飲業禁內用，我們一起包便當、大選、朱案，謝謝我最好的朋友、最懂我的人。」

今天首次公開喜訊的鍾沛君分享，自己最近許多造勢場合，這陣子選舉大家都忙，加上對於孕婦會有過多保護措施，她顧慮如果太早講，大家關心、好意也會是一個壓力，就想說順其自然。

鍾沛君與歌手男友陳布朗交往迄今3年，今年登記結婚。鍾說，對她來講，先生像是老男孩，但對於成家很有想法，兩人有一張時間表，疫情期間先去凍卵、今年結婚、明年農曆年後再植入，醫生今年暑假建議先生調養身體備孕，她直呼不知道是維他命太有效，還是心情很愉快，最後沒用到凍卵就自然生成。

她坦言，二度當媽前後相隔10年，反思過往與伴侶相處、家庭時間調配、自我做得不好等部分，這次是人生一個全新境界，希望是個全新開始。

鍾沛君說，已經懷孕4個多月，預產期明年5月，是個龍年的金牛男寶寶，與先生都很期待新生命到來。但她已經很務實想到遙遠的以後，擔心「龍年」公托難抽、公幼難排，因此侯、趙兩人今受訪談到育兒政策、友善孕婦，自己特別有感觸，不能只是催生，養育才是一件困難事，自己也受惠蔣市府新政孕婦專車，8000元已經入口袋。

鍾提到孕期進入中期已算穩定，醫生建議保持情緒平穩、不要太激動，她回「喊凍蒜算嗎？」醫生面有難色認為算，她直言沒辦法避免，也笑說心情平穩地喊凍蒜太難了。

鍾沛君表示，工作無可避免會受到影響，自己是自己的雇主，人民是她的頭家，任期還沒有結束，也不可能因為懷孕就FIRE她。對於預產期恐卡到明年議會會期，她認為應該還是可以總質詢，只要體力可以負擔都可以，至於坐月子不見得會做完，若有重要行程也會出席，但強調一切量力而為。

國民黨北市議員鍾沛君（左）今分享與交往3年的歌手男友陳布朗（右）結婚的婚紗照。圖／鍾沛君提供
國民黨北市議員鍾沛君（左）今分享與交往3年的歌手男友陳布朗（右）結婚的婚紗照。圖／鍾沛君提供
國民黨北市議員鍾沛君（左）今在直播節目「今天誰來沛」透露懷孕喜訊，下午也分享與交往3年的歌手男友陳布朗（右）邁入人生新階段。圖／鍾沛君提供
國民黨北市議員鍾沛君（左）今在直播節目「今天誰來沛」透露懷孕喜訊，下午也分享與交往3年的歌手男友陳布朗（右）邁入人生新階段。圖／鍾沛君提供

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