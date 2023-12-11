蔡總統見日本駐台新代表片山和之 盼日本有更多台灣通

蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表片山和之，她指出，民主自由是台灣和日本共享價值；維護印太的和平穩定，也是雙方共同使命。感謝日本政府對台海和平堅定支持，期盼持續深化彼此經貿夥伴關係，一起為印太區域繁榮發展貢獻心力，期待共同促進跨領域跨世代交流，增進雙方情誼，讓台日友好關係開啟新篇章。

蔡總統說，片山有豐富駐外經驗，對台灣很熟悉。片山過去留學美國期間，曾經以台灣民主化為題進行研究，相信派駐台灣之後，將能夠更深入了解台灣的民主成果。

蔡總統表示，民主自由是台灣和日本共享的價值；維護印太的和平穩定，也是台灣和日本共同的使命。感謝日本政府對於台海和平堅定支持，無論是今年11月的G7七大工業國外長會議，或是日英防長與外長2+2對話，都以聯合聲明表達台海和平對全球與區域穩定的重要。

蔡總統指出，台灣有能力也有意願參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際或區域性組織。期盼未來在片山的支持下，台灣和日本持續深化經貿夥伴關係，一起為印太區域的繁榮發展貢獻心力。

蔡總統說，片山希望到任後，盡可能跟多數的台灣人民接觸和交流，增加更多的日本粉絲。這個目標，跟我方希望在日本有更多的台灣通，不謀而合。她期待未來能夠和片山共同促進台日跨領域跨世代的交流，持續增進雙方情誼，讓台日友好關係開啟新篇章。

片山表示，他在日本外務省服務40餘年，曾在美國、中國大陸、比利時、馬來西亞等國工作，也在秘魯擔任大使。現在有機會來到世界上對日本最友好，與日本關係最密切的台灣擔任代表，深感榮幸。

片山說，過去他曾五度來到台灣旅遊或出差，上次來訪是2006年。17年過去了，發現台灣已有很大的變化，他會努力趕上台灣的變化，親自感受這美麗的寶島。

片山指出，1986年在美國攻讀學位，以台灣民主化為題，寫下碩士論文。如今，台灣民主化發展更加全面，明年1月13日將舉行總統及立法委員選舉，他非常高興能在這個時間點赴任，體驗台灣民主化的進展。

片山說，台灣與日本是非常重要的夥伴，擁有自由、民主、法治等共同價值，雙方在對抗自然災害、新冠病毒等過程，產生非常友好的感情，形成善的循環。台海和平穩定的重要，不管對台灣或是包括日本在內的國際社會，都至關重要。日前在東京舉辦的G7外長會議，也再次確認此一重要。

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