台男到泰國旅遊遇車禍遭醫院拒收？ 外交部：請代表處向泰方查證

媒體報導，有台籍陳姓男子到泰國旅遊，遭遇嚴重車禍，經當地救護人員送醫，被醫院拒收，最後因傷勢過重死亡。外交部表示，已請駐泰國代表處向泰方查證相關情形。

據了解，有一名陳姓國人12月8日在泰國發生車禍，儘管當地救護人員迅速趕到，將男子送至附近醫院，院方因男子是外籍人士，擔心醫療費用無法回收等因素，最後拒絕接收。救護人員只好緊急將受傷男子轉往另一家醫院，但男子回天乏術，宣告不治。

外交部表示，我國駐泰國代表處8日接獲當地醫院通報，陳姓國人因車禍不幸死亡後，駐處隨即聯繫當事人家屬表達慰問哀悼之意，提供家屬後續必要協助。

外交部說，有關媒體報導稱，事發地附近醫院因傷者為外國人拒絕收治，以致延誤搶救黃金時間事，鑒於事涉國人權益，外交部已請駐泰國代表處向泰方查證相關情形，同步向泰國貿易經濟辦事處表達關切，請泰國政府正視本案，對方將儘速協助釐清案情。

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