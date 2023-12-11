綠批藍擋預算為親中 藍憤退出朝野協商

「立委凍結預算是法定職權，民進黨還拿來政治攻防，非常荒謬！」針對民進黨立委候選人吳音寧指控同選區國民黨立委謝衣鳳阻擋陸委會預算，國民黨立院總召曾銘宗如此回應。他也宣布國民黨決退出朝野協商。謝衣鳳則批評民進黨立院黨團破壞朝野之間互信，是人民所不樂見的狀況。

綠控幫中共擋預算

民進黨彰化縣第三選區吳音寧11日召開記者會，指控同選區的國民黨立委謝衣鳳提案阻擋陸委會預算，同時卻招待選區民眾到中國旅遊，要求謝衣鳳說明是否涉及中共介選。國民黨本來同時要召開記者會，但因為綠營記者會提到謝衣鳳，謝本人直接跑到民進黨立院黨團聽吳音寧講什麼。

現場氣氛相當緊張，但謝衣鳳並未當面回應吳音寧的指控，而是回到國民黨記者室，另外召開記者會回應。她強調，此案是國民黨外交國防委員會召委廖婉汝提案，要求內政部、國安局與陸委會等部會，就中共介選的狀況再做更詳細報告，她作為黨團書記長，幫忙提案是很正常的事情。

凍結預算是法定職權

但她也不滿說，立委凍結預算，並要求行政機關到立法院說明預算執行狀況，是法定職權，卻讓民進黨作為政治攻防的題材，讓她感覺非常荒謬。曾銘宗則說，只要相關部會出面說明清楚，就會解凍預算，且目前還在提案流程，尚未進入朝野協商，民進黨團幹部劉世芳、莊瑞雄就與立委參選人搞這齣，完全破壞朝野互信。

因此他宣布，國民黨將退出下午的預算朝野協商，如果民進黨團要表決，國民黨一律奉陪，而國民黨所有立委的提案一案也不會撤。曾銘宗希望民進黨立院總召柯建銘能展現誠意，讓行政部門到國會說明預算，否則國民黨在休會前，都會持續抵制參與朝野協商。

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