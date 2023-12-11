不滿民進黨團搞政治攻防 國民黨團：退出預算朝野協商

立法院下午進行明年中央政府總預算案朝野協商，國民黨立法院黨團說，民進黨團拿國民黨團預算案提案內容，配合特定立委參選人開記者會進行政治攻防，攻擊國民黨立委。國民黨團即刻起退出中央政府總預算朝野協商，要求38位國民黨立委不得將提案撤案，民進黨團總召柯建銘可以開始進行民國113年總預算案逐案表決。

國民黨團總召曾銘宗表示，審查預算是立委最重要職責，民進黨團質疑國民黨立委廖婉汝提案內容。民進黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄，彷彿是今天才當立委，自己不提案，怠忽職責，還陪同相關立委參選人政治攻防，欺人太甚。

曾銘宗說，立法院將針對中央政府總預算朝野協商，國民黨立委提出凍結案，請各部會說明，難道有問題？民進黨拿來政治操作，這破壞朝野互信，國民黨團即刻起退出朝野協商，待柯建銘合理說明，再進行朝野協商。如柯建銘要針對預算案逐一表決，國民黨團奉陪到底。

曾銘宗指出，國民黨團38位立委的提案，一案都不會撤，等著柯建銘一案一案表決。國民黨團希望能為全民把關預算，讓錢用在刀口上，民進黨只會政治操作，乾脆讓民進黨明年成為在野黨。

曾銘宗表示，明年中央政府總預算是蔡政府編列最後一次預算。蔡政府任內，財政敗壞，特別預算常態化，執政近8年時間，總共提出13項特別預算，金額高達2兆4966億元，創歷史紀錄。2020年有3次、2021年3次、2022年2次。

國民黨團書記長謝衣鳯說，國民黨團本著監督政府預算職責，立委提案時，黨團書記長本來就應該負責幫每位立委提案，現在尚在提案階段，需要立法院長游錫坤主持朝野協商，讓行政機關針對立委提案內容說明。但是民進黨團為了政治操作目的，阻礙在野黨提案、監督政府預算的權利，難道是陸委會不敢來立法院說明嗎？難道是民進黨要求行政機關，配合民進黨選舉？

謝衣鳯表示，內政部預算編列6400萬元，做為支付新式身分證印製設備暫停執行必要經費，國民黨團提案，數位身分證因為資安爭議暫緩推動，廠商求償5.26億元，加上設備採購及維護費用5.24億元，總計超過10億元，恐將全民買單。主事者內政部明年度還編列相關費用，不合理，因此予以凍結。這樣的凍結案，難道沒有必要要求內政部清楚說明嗎？為何民進黨團要阻礙行政機關來立法院說明預算的責任呢？

國民黨團副書記長李德維說，外交國防委會召委廖婉汝提出相關提案，陸委會本該好好跟立委溝通，爭取支持，但民進黨團卻與參選人將提案拿來政治攻防，攻擊政敵，這個舉動國民黨團沒有辦法接受，退出朝野協商。

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