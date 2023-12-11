民進黨團質疑凍結預算遭大陸滲透 藍委謝衣鳯踢館旁聽

民進黨立法院黨團希望趕在立法院休會前，通過明年的中央政府總預算案，民進黨黨團幹事長劉世芳今天表示，有若干國民黨立委提案刪減凍結陸委會預算，看起來中國大陸已經滲透到國民黨內部，尤其是高階民意代表，請國民黨主席朱立倫向大眾說明清楚。

由於立委不滿陸委會今年第三季中國大陸情勢報告，沒有秉持專業分析，有配合執政高層捕風捉影的疑慮，國民黨立委謝衣鳯、廖婉汝等人提案凍結陸委會預算新台幣100萬元。民進黨團上午記者會反擊謝衣鳳，謝衣鳳也現身記者會現場旁聽。

劉世芳指出，中國大陸介選的程度，好像水銀瀉地，不管是由上而下，或者是由下而上，現在根本就是分進合擊。針對中國介選部分，若干國民黨立委提案刪減凍結陸委會預算，原來中國大陸的台辦滲透到如此嚴重，其他外國的敵對勢力介入台灣的民主選舉，本來就非常不符合民主制度的正常與公平競爭。

民進黨彰化縣立委參選人吳音寧表示，大陸透過各種方式介入台灣選舉，陸委會最近在報告揭露多種方式，卻被謝衣鳯提案凍結預算，提案理由寫得不清不楚，謝衣鳯到底是主張加速統一，還是想要延緩統一，或者是在她的心裡，根本就主張不要統一，希望可以給謝衣鳯說清楚講明白機會，她們兩人可以公開辯論，還是要針對農業議題也可以，可以找一個場合，好好就這些事情來辯論。

劉世芳說，陸委會補貼海基會4500萬元，國民黨立委陳玉珍提案全數刪減，這是經過國民黨團的背書。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，台灣馬上就要改選，中共對台灣大選的干預，這些五花八門的手段，看了讓人怵目驚心，光是到大陸境內的落地招待，村里長人數加起來就已經破千。中共要求台商會長不得參加海基會舉辦的考察活動，減少金門被投資的機會，海基會策畫台商回到金門投資，照理說應該給予掌聲，結果陳玉珍在選擇提案刪減預算，身為國會議員無法協助台商，反而附和大陸台辦，難道是嫌她的選票太多。

莊瑞雄說，陳玉珍就是裡應外合，否則怎麼會跟對岸的中國大陸同一個鼻孔出氣，矛頭應該要指向大陸國台辦，而不是海基會，奉勸國民黨團回頭是岸，總預算案協商前，都還可以溝通處理。

民進黨黨團幹事長劉世芳（右二）、書記長莊瑞雄（右一）、彰化縣立委參選人吳音寧（左二）、立委蔡適應（左一）今天舉辦記者會，質疑陸委會日前發布中國大陸情勢報告，指出中共加大介入選舉力度，而國民黨立委謝衣鳳竟為此凍結陸委會預算，質疑謝衣鳯此舉是反「反介選」？記者許正宏／攝影

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