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最低工資法明決戰立院 許銘春：大家努力完成最後一哩路
立法院明天預計表決最低工資法草案部分條文。勞動部長許銘春今天表示，此一草案各界討論多年，達成一定共識各政黨委員的看法雖不同，但差距不大，希望可以共同努力、明天能完成這部法案的最後一哩路。
立法院朝野黨團7日協商最低工資法草案4條保留條文，但沒有共識，預計明天院會表決處理。
勞動部今舉行「2023亞洲技能競賽代表團頒獎典禮」，許銘春會前接受媒體聯訪時表示，此一草案各界已討論多年，除了提升法律位階，也完善審議機制、明確審議指標，希望能藉此穩定保障基層勞工權益。
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