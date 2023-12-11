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影／談藍白總統選舉殺到見骨 蔡其昌：骨頭已斷還要合什麼

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院長游錫堃和副院長蔡其昌今天一起出席，台中市清水區清水國小舊校舍設置蔡惠如紀念館現場會勘。記者游振昇／攝影
立法院長游錫堃和副院長蔡其昌今天一起出席，台中市清水區清水國小舊校舍設置蔡惠如紀念館現場會勘。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌今天到台中清水會勘設置蔡惠如紀念館時被問到，中一立委選區藍白合看法，蔡其昌說，藍白總統之間已殺到刀刀見骨，不只見骨，連骨頭都已經砍斷，還要合什麼。

蔡其昌說，政治不是上面在指揮，民主政治是選民由下往上一票一票投出來，不是上面高層大官指揮選民怎麼投，選民就會怎麼投，民眾要的立委是長期在此處深耕，紮實為民眾解決困難，海線是偏鄉，很多基礎建設不足，他從每個孩子讀書的軟硬體環境，市民需要的用水，農民需要的灌溉，海線民眾生活品質的提升，一樣一樣完成。

蔡其昌表示，民眾要的是會做事立委，不是來這裡抹黑和謾罵，整天攻擊，製造不實言論的選舉，他希望海線選舉和以前一樣，是正向和良性，才是提升台灣選風要展現的典範。

被問到柯文哲曾提到中一選區民調五五波看法，蔡其昌表示， 科學、務實、理性，是柯文哲的重大原則，不說謊也是柯文哲堅持的價值，中一選區有很多民調可參考，如果柯文哲市長講這個話是為了讓對手陣營感到歡樂點，散播歡樂散播愛，他沒什麼特別意見，蔡其昌強調「投票出來結果就知道。」

對手蔡壁如提出政見要海線鐵路雙軌高架，蔡其昌說政治人物應該多用功，今年就要核定的事，現在還在推動，好像不太了解地方需要，他說藍線推動自己也爭取多年，中央宣誓多次會全力支持台中捷運藍線預算，規劃單位是台中市政府，路廊改變會產生交通問題，專業技術問題，台中市政府應盡速回答中央專業審查後意見，當然中央有錢要給市政府也沒辦法，他不管地方誰執政，一定全力爭取中用可以支持部分，支持藍線推動。

蔡其昌 柯文哲 藍白合

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