影／「這個世代」催票！賴品妤、吳沛憶、黃捷勁裝熱舞

明年1月13日總統大選投票，藍綠白三組總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲在兩岸議題過招，三人都認為兩岸要對話，但各有主張與條件。不過，中國大陸商務部對台貿易壁壘調查預計在明年1月12日前結束，恰好是總統大選前一天。大陸國台辦已在8月表態將針對台灣違反ECFA條款「採取相應的措施」，陸方如何宣布、採取何種措施將如「兩面刃」，熟悉兩岸事務人士認為此事應分為三階段視之，其方式與時機點將成為大選關鍵決勝點。...

2023-12-11 11:30