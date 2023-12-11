影／「這個世代」催票！賴品妤、吳沛憶、黃捷勁裝熱舞
「這個世代」政治連線12月10日晚間舉辦專場演唱會，連線成員準備精彩表演與粉絲同樂。王彩樺領唱電音神曲《保庇》，與賴品妤、吳沛憶、黃捷載歌載舞，嗨翻全場。黃捷cosplay《山道猴子的一生》經典角色「超商妹」，引起台下粉絲轟動。
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