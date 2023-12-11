吳音寧批凍結預算是反「反中共介選」謝衣鳯直闖綠黨團
民進黨黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、彰化縣立委參選人吳音寧、立委蔡適應今天在立院黨團舉辦記者會，表示陸委會日前發布中國大陸情勢報告，指出中共加大介入選舉力度，而國民黨立委謝衣鳳竟為此凍結陸委會預算。吳音寧質疑謝衣鳯此舉是反「反介選」？
國民黨總召曾銘宗與謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，見此吳音寧當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」，並質問謝衣鳳是主張加速統一？還是暫緩統一？甚至是不希望統一？要求針對該議題兩造公開辯論。而曾銘宗與謝衣鳳兩人則待數分鐘後離開現場，未在現場發表意見。
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