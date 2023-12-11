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吳音寧批凍結預算是反「反中共介選」謝衣鳯直闖綠黨團

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯（中）為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？而謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，待數分鐘後離開現場，未在現場發表意見。記者許正宏／攝影
民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯（中）為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？而謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，待數分鐘後離開現場，未在現場發表意見。記者許正宏／攝影

民進黨黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、彰化縣立委參選人吳音寧、立委蔡適應今天在立院黨團舉辦記者會，表示陸委會日前發布中國大陸情勢報告，指出中共加大介入選舉力度，而國民黨立委謝衣鳳竟為此凍結陸委會預算。吳音寧質疑謝衣鳯此舉是反「反介選」？

國民黨總召曾銘宗與謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，見此吳音寧當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」，並質問謝衣鳳是主張加速統一？還是暫緩統一？甚至是不希望統一？要求針對該議題兩造公開辯論。而曾銘宗與謝衣鳳兩人則待數分鐘後離開現場，未在現場發表意見。

民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧（右）指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯（左）為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？而謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，吳音寧則當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」。記者許正宏／攝影
民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧（右）指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯（左）為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？而謝衣鳳聞訊而來，直闖民進黨立院黨團記者室聆聽，吳音寧則當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」。記者許正宏／攝影
民進黨黨團幹事長劉世芳（右二）、書記長莊瑞雄（右一）、彰化縣立委參選人吳音寧（左二）、立委蔡適應（左一）今天在立院黨團舉辦記者會，表示陸委會日前發布中國大陸情勢報告，指出中共加大介入選舉力度，而國民黨立委謝衣鳳竟為此凍結陸委會預算，質疑謝衣鳯此舉是反「反介選」？記者許正宏／攝影
民進黨黨團幹事長劉世芳（右二）、書記長莊瑞雄（右一）、彰化縣立委參選人吳音寧（左二）、立委蔡適應（左一）今天在立院黨團舉辦記者會，表示陸委會日前發布中國大陸情勢報告，指出中共加大介入選舉力度，而國民黨立委謝衣鳳竟為此凍結陸委會預算，質疑謝衣鳯此舉是反「反介選」？記者許正宏／攝影
民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧（圖）指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？見到謝衣鳳聞訊直闖黨團記者室聆聽，吳音寧則當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」。記者許正宏／攝影
民進黨今天在立院黨團舉辦記者會，彰化縣立委參選人吳音寧（圖）指出陸委會表示中共加大介選力度，而謝衣鳯為此凍結陸委會預算，質疑此舉是反「反介選」？見到謝衣鳳聞訊直闖黨團記者室聆聽，吳音寧則當著謝衣鳳的面詢問「您是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化村里長赴中旅遊？」。記者許正宏／攝影

謝衣鳳 吳音寧

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