恐失立委參選資格 王家貞：律師團已提起抗告

國民黨黨立委參選人陳以信與國民黨台南市立委參選人王家貞上午舉行記者會，王家貞表示自己疑似被剝奪參選立委之資格消息，已傳出有10日之久，律師團申請撤銷緩刑，改採易科罰金，以符合新修選罷法之要求，確保參政權。但此違背一般認知之撤銷緩刑被迫先屈就惡法以取得参選資格之要求，遭台南地院以無法條可為依據拒絕，王家貞律師團已提起抗告。

王家貞表示已向台北高等行政法院聲請假處分，甚至不惜要求釋憲，確保參政權。 國民黨黨立委參選人陳以信（左）與國民黨台南市立委參選人王家貞（右）上午舉行記者會，王家貞表示自己疑似被剝奪參選立委之資格消息，已傳出有10日之久，律師團申請撤銷緩刑，改採易科罰金，以符合新修選罷法之要求，確保參政權。但遭台南地院以無法條可為依據拒絕，王家貞律師團業已提起抗告。記者蘇健忠／攝影 國民黨台南市立委參選人王家貞上午舉行記者會，表示已向台北高等行政法院聲請假處分，甚至不惜要求釋憲，確保參政權。記者蘇健忠／攝影

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