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影／批民進黨團欺人太甚 國民黨團：退出預算朝野協商

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗（中）針對吳音寧批評立委謝衣鳯提案凍結陸委會經費，表示民進黨團陪同立委參選人吳音寧開記者會，實在是欺人太甚，國民黨團即刻起退出預算朝野協商。記者蘇健忠／攝影
國民黨團總召曾銘宗（中）針對吳音寧批評立委謝衣鳯提案凍結陸委會經費，表示民進黨團陪同立委參選人吳音寧開記者會，實在是欺人太甚，國民黨團即刻起退出預算朝野協商。記者蘇健忠／攝影

國民黨團總召曾銘宗上午針對吳音寧批評立委謝衣鳯提案凍結陸委會經費，表示立委提案凍結是憲法賦予立委最基本權責，也只是一個程序，說明清楚就會解凍，批民進黨團陪同立委參選人吳音寧開記者會，實在是欺人太甚，國民黨團即刻起退出預算朝野協商。

國民黨團書記長謝衣鳯針對吳音寧批評自己提案凍結陸委會經費，表示立委提案凍結是憲法賦予立委最基本權責，也只是一個程序，說明清楚就會解凍。記者蘇健忠／攝影
國民黨團書記長謝衣鳯針對吳音寧批評自己提案凍結陸委會經費，表示立委提案凍結是憲法賦予立委最基本權責，也只是一個程序，說明清楚就會解凍。記者蘇健忠／攝影
國民黨團總召曾銘宗（圖）針對吳音寧批評立委謝衣鳯提案凍結陸委會經費，表示民進黨團陪同立委參選人吳音寧開記者會，實在是欺人太甚，國民黨團即刻起退出預算朝野協商。記者蘇健忠／攝影
國民黨團總召曾銘宗（圖）針對吳音寧批評立委謝衣鳯提案凍結陸委會經費，表示民進黨團陪同立委參選人吳音寧開記者會，實在是欺人太甚，國民黨團即刻起退出預算朝野協商。記者蘇健忠／攝影

國民黨 吳音寧 陸委會

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