「美國人都懂九二共識」 游梓翔：蔡賴常使出3套話術扭曲事實

世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德關於「九二共識」的欺騙話術，竟被和他們關係不錯的美國學者打臉了。蔡英文總統上任後不認「九二共識」，重傷兩岸關係，原因應該是怕認了會接受「一中」，不利「台獨」。

游梓翔表示，為了讓台灣民眾一起不認「九二共識」，蔡英文或是現在的賴清德經常使出3套話術來扭曲事實。一，「根本沒有共識」。但事實是：如果雙方沒認知有共識，就不會有後來的兩會和後續交流。二，「一中就是對岸」。但事實是：「一中」涵蓋兩岸，這是明白寫在《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》裡的。三，「等同一國兩制」。但事實是：「九二共識」和「一國兩制」是兩個概念，你可以接受「九二共識」但反對「一國兩制」。蔡英文和賴清德不管這些事實，照樣用話術誤導民眾。

游梓翔表示，不過在葛來儀等美國學者最近《外交事務》的文章裡，談到了「九二共識」。雖然他們說「民進黨人和不少學者對共識是否存在存有爭議」 ，但文章提到「九二共識」是國民黨和北京「宣稱的相互理解」，這顯示雙方都認知有共識。

對「九二共識」是什麼，游梓翔表示，葛來儀等人在文章裡是這樣理解的：「中國大陸和台灣同屬一個國家，但兩岸對這個國家是中華民國還是中華人民共和國看法不同」。所以「一中」涵蓋兩岸，而且談到「九二共識」，沒人會扯到「一國兩制」。美國學者看來沒有理解困難。

游梓翔說，九二共識至今卻仍是化解兩岸分歧可以找到的方法裡，最好的一個，這點美國人即使不願言明，也很難否認。最重要的，連美國人都懂什麼是九二共識。賴清德你為了「台獨工作」不想認就不要認，但可以不要混淆視聽，說什麼「認了台灣就會被併吞」嗎？

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