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蔡總統：希望明年能快樂「畢業」

聯合報／ 記者李成蔭邱瑞杰葉德正劉懿萱／連線報導
民進黨新北立委參選人何博文（右）昨舉行八里聯合競總成立，蔡英文（中）總統到場站台。記者李成蔭／攝影
民進黨新北立委參選人何博文（右）昨舉行八里聯合競總成立，蔡英文（中）總統到場站台。記者李成蔭／攝影

蔡英文總統連兩天在新北輔選，她昨在八里為立委參選人何博文站台時，談到國會過半才能讓政府好做事，她馬上要「畢業」（指卸任），希望能快樂畢業，國民黨已在十四縣市主政，若再執政及國會過半，台灣會失去平衡力量。

蔡也說，台灣近年股市超越香港、國際競爭力是全球第六名，雖然在野黨頻頻杯葛潛艦國造，但執政團隊相當努力，讓世界看見台灣自我防衛決心。

蔡英文總統昨輔選行腳從基隆出發，為民進黨立委參選人鄭文婷輔選。蔡說，如果覺得她總統做得不錯，那是因為她從已故前總統李登輝任內就在歷練、被培養，長時間累積經驗，並組織團隊，才有今天的執政成果。

蔡說，明年五月她就要畢業了，希望大家讓她快樂畢業，讓台灣繼續走向世界；台灣的重要性是現在各國都關注的，台灣過去從沒這樣的聲量。

行政院前院長蘇貞昌昨到板橋為民進黨立委張宏陸站台，蘇比喻，台灣就像自己養的女兒愈來愈美麗，「旁邊那個流氓」看得流口水，父母為保護家園多裝一個鎖，哪裡有挑釁流氓？女兒多帶個哨子或防狼噴霧，起碼可求救、自救，強調自我防衛重要性。他更指國民黨刪除國防預算， 民進黨是台灣自己的政黨，必須國會過半，才能好好做事。

蔡英文 民進黨 鄭文婷 蘇貞昌 李登輝 張宏陸 何博文

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