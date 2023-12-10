國民黨高雄女將陳若翠進攻國會 李四川贈大鐵槌加持

高雄市前副市長、現任台北市副市長李四川，今午南下高雄替4選區立委參選人陳若翠站台，除頒授大鐵槌，勉勵陳若翠攻進國會替高雄取建設，也偕陳宣布成立「抓鬼（賄）大隊」，要求一場公平、公正的選舉。

人稱「川伯」的李四川回高雄助選，人氣紅不讓，他說自己過去雖然在高雄只一年多的副市長，但沿海路鋪平後，每天約兩千車次大卡車經過，到現在都還好好的，「只要有心，建設就沒問題」。他很佩服陳若翠的勇氣，自告奮勇到最艱困的選區拚搏，他當黨部秘書長時，「這個選區一直找不到人選」！這次懇請大家支持，陳若翠若當選，他以後回高雄走路就有風了。

陳若翠之前拚市議員連任，獲李四川5次站台，這次拚立委，她希望能獲「川伯」加持，過關斬將，李四川則致贈陳一支象徵性的大鐵鎚，他說鐵槌代表做工，像台北市八年做不好的大巨蛋，他十個月就啟用，傳承鐵鎚用意就是希望陳若翠進到國會爭取預算回來建設地方。

候友宜與陳若翠聯合競總，今天也宣布成立「抓鬼（賄）大隊」，陳若翠說，對手在立法院公布的政治獻金，一屆比一屆高，上屆更高達4700萬元，啟人疑竇，今天成立抓鬼大隊，就是要維護選舉的公平性。

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