侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢
國民黨立委傅崐萁過去曾挺郭台銘選總統，與總統參選人侯友宜一度沒有互動。9月侯造訪花蓮「破冰之行」，傅崐萁才鬆口要支持黨提名人。今天兩人成立聯合競選總部造勢，傅崐萁先是稱讚侯友宜與趙少康是「好康配」，侯友宜也讚賞傅崐萁夫婦的政績，兩人彼此拉抬聲勢，展現藍營團結氣勢。
過去傅崐萁挺郭台銘，跟侯友宜關係較冷淡，7月國民黨全代會上，侯傅兩人僅簡單握手、拍肩致意，但眼神並無交集；甚至當天晚上傅崐萁邀請郭台銘參加原住民豐年節活動，顯示挺郭。後來侯友宜9月到花蓮「破冰」，獲得傅崐萁支持，兩人手拉手說出「請支持黨提名的候選人」，今天聯合競總成立，是兩人再次公開同台。
侯友宜與趙少康造勢活動上大進場，獲得許多支持者熱烈歡迎，在趙少康致詞完後，傅崐萁說，國道六號要打通，環島高速路網要興建，讓民進黨「侯侯來休息」，同心下架民進黨，侯友宜與趙少康搭配就是要給大家「好康」，並邀請侯友宜致詞。
侯友宜先感謝傅崐萁對花蓮交通的付出，也稱讚縣長徐榛蔚是五星縣長，他說，這幾年看到花蓮的進步，過去傅崐萁擔任縣長，取得9連霸、歷史最長的五星縣長，連自己都做不到，「我只做了4連霸市長」，傅對花蓮政績是有口皆碑，縣長徐榛蔚也是五星縣長，施政認真。
侯說，儘管花蓮有好縣長，可惜的是遇上民進黨執政，得到的資源較少，不僅沒有實現當初給花蓮的建設承諾，更未給予花蓮最欠缺的交通資源。大打交通牌，獲得許多民眾高喊支持。
在其他人致詞時，侯友宜與傅崐萁兩人互相咬耳朵，眼神也有交集；而前總統馬英九也稱讚傅崐萁問政用心。據了解，造勢活動結束後，傅崐萁邀請侯友宜、趙少康等人到家聚餐。
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