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蘇清泉現身相挺蘇孟淳 「3蘇」同框為屏南立委選情再添變數

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣第2選區立委選情多變，國民黨不分區立委參選人蘇清泉今現身，相挺無黨籍屏南立委參選人蘇孟淳，「3蘇」再度同框。圖／讀者提供
屏東縣第2選區立委選情多變，國民黨不分區立委參選人蘇清泉今現身，相挺無黨籍屏南立委參選人蘇孟淳，「3蘇」再度同框。圖／讀者提供

屏東第2選區立委選情多變，國民黨總統參選人侯友宜、不分區立委參選人蘇清泉的萬丹之友會，今天在屏東萬丹一間羊肉爐店停車場舉辦成立大會，同時還有無黨籍屏南立委參選人蘇孟淳由父親蘇震清陪同下成立「蘇孟淳萬丹之友會」，「3蘇」再度同框；蘇清泉向蘇孟淳喊話，若當選要以無黨身分走到底，不要「跳來跳去」讓大家失望。

蘇清泉表示，今天這場由「侯友宜、蘇清泉屏東萬丹之友會」主辦，會來相挺蘇孟淳是因為要集結所有在野力量、中間選民及郭台銘的支持者，吸納約5至6%的選票，也希望蘇震清在屏北的力量、樁腳、人脈能夠幫忙國民黨屏北立委參選人黃明賢，「如果這些能回來，侯趙要贏就會過關，希望這個選舉能雙贏」。

蘇清泉說，國民黨、民進黨皆有多個區域立委選區未提名，「民進黨不提名就是禮讓，但我們跟蘇孟淳就叫勾結？太不公平了，有夠難聽」，選民心中自有一把尺，蘇震清服務好不好，大家自有公斷，「蘇震清也辦很多場活動，我也有去參加，這就是互相」。

蘇孟淳則表示，他以無黨籍身分參選，不擔心被貼標籤，不排斥各黨各派的支持者，若有人願意相挺對他一定有加分，並強調不分藍綠、黨派、族群，只要對台灣、屏東有利的，都可以共組「在地聯盟」，聯盟不是一黨一派，而是代表所有鄉親，另對各總統參選人都抱持樂觀態度且給予深刻祝福。

對於11月30日恆春半島泛藍鄉鎮長舉辦「團結大會」，為民進黨屏南立委參選人徐富癸站台一事，蘇孟淳認為是「州官可以放火，百姓不能點燈」的心態，令人遺憾；蘇清泉則表示，已經和當天有出席的國民黨籍議員盧玟欣等4名民代溝通過，他們在總統部分支持侯友宜、政黨一定是支持國民黨，而他們會出面站台是因為礙於申請經費配合款等，需要做到縣府的請求，「屏東的政黨屬性跟各族群很不一樣，分分合合」，顯見在野聯盟大有可為。

國民黨總統參選人侯友宜、不分區立委參選人蘇清泉（左）的萬丹之友會，今上午在屏東萬丹一間羊肉爐店停車場舉辦成立大會，同地點還有無黨籍屏南立委參選人蘇孟淳（右）在父親蘇震清陪同下成立「蘇孟淳萬丹之友會」。圖／讀者提供
國民黨總統參選人侯友宜、不分區立委參選人蘇清泉（左）的萬丹之友會，今上午在屏東萬丹一間羊肉爐店停車場舉辦成立大會，同地點還有無黨籍屏南立委參選人蘇孟淳（右）在父親蘇震清陪同下成立「蘇孟淳萬丹之友會」。圖／讀者提供

蘇孟淳 蘇清泉 屏東

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