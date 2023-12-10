賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺七連霸林岱樺

民進黨總統參選人賴清德今天馬不停蹄在高雄輔選，下午在仁武替爭取七連霸的立委參選人林岱樺站台，他肯定林岱樺提出的「海洋運籌中心」是最在地也最有國際觀的政見，在親子活動上，兩人也扭腰擺臀與親子同樂，展現親民的一面。

賴清德與總統府祕書長林佳龍今午連袂為林岱樺站台，一向被外界認為「偶包」有點重的賴清德，化身「阿德叔叔」在台上唱唱跳跳，炒熱氣氛，大小朋友都很嗨。

賴清德說過去幾年，民進黨在股市、教育補助、長照等領域都有好成績，這些都要歸功國會過半的民進黨立委協助。當中林岱樺最具代表性。這次她提出「海洋運籌中心的政策，充分展現理解高雄在地產業的需求，也清楚高雄未來發展的方向，籲選民一定要讓優質立委繼續連任。

林岱樺表示，自己過去為高雄爭取10億以上的教育經費，海洋運籌中心則是「高雄城市改造六段論」的終極展現，從希望能獲得選民支持，能在國會協助賴清德，爭取建設打造更好的高雄。

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