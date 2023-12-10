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美日韓三方會議重申台海和平 外交部：反映國際共識
美日韓三國國家安全顧問在南韓首爾舉行三方安全會議，表達台海安全穩定的重要，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華盛頓及其亞洲盟友將挺身而出，維護台灣海峽和平與穩定。外交部表示，美日韓近期持續在國際場合發言表態支持台海和平，反映區域內的國際共識。
美國白宮國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Takeo Akiba）及韓國國家安保室室長趙太庸（Cho Tae-yong）等，在12月9日首爾舉行的三方安全會議，表達台海和平穩定具根本的重要，三國在南海及東海內對航行自由與國際法的承諾，我外交部表達誠摯歡迎及感謝。
蘇利文與趙太庸、秋葉剛男舉行聯合記者會時表示，我們將繼續挺身而出維護台灣海峽和平穩定，以及東海和南海的航行自由。
外交部說，美日韓三國領袖等高層官員近來持續在多個國際場合，表達台海和平穩定為印太區域安全與繁榮不可或缺的因素，反映了區域內的國際共識，以及阻止極權主義持續擴張的決心。
外交部表示，台灣身為民主國家陣營的一員，將持續與美、日、韓，及其他理念相近國家加強合作，共同致力守護國際社會的民主、自由及和平。
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