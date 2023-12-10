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港都「萬安旋風」 蔣萬安、賴清德高雄交鋒 藍問陳其邁敢來台北輔選？

聯合報／ 記者卜敏正王昭月林麗玉／連線即時報導
台北市長蔣萬安今南下高雄輔選，除了吸引婆婆媽媽，周邊也增加不少年輕人，人氣滿檔。記者卜敏正／攝影
台北市長蔣萬安今南下高雄輔選，除了吸引婆婆媽媽，周邊也增加不少年輕人，人氣滿檔。記者卜敏正／攝影

2024大選港都交鋒，民進黨總統參選人賴清德全天安排5場高雄輔選造勢造勢，蔣萬安更加碼出席7場活動，藍綠隔空拚場。蔣萬安挾著大巨蛋開幕人氣首度到高雄輔選，港都颳起「萬安旋風」，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，最近大巨蛋成功開幕，對比民進黨高雄市長陳其邁的高雄場館，蔣萬安此次南下高雄，絕對會被綠營視為未來假想敵。

藍營人士說，放大格局看，綠營主要接班梯隊在去年九合一選舉逐一殞落或沉潛，中生代諸侯等級的鄭文燦、林智堅、潘孟安陷入私德風暴，林佳龍、林右昌則非小英或新系人馬，唯有陳其邁無損「南霸天」形象，更為了更上一層樓積蓄力量。這次蔣萬安揮軍南下高雄，形同與陳其邁提前交鋒，形成藍綠北高兩大百里侯抬轎較量，如果蔣萬安敢深入綠營鐵票區，陳其邁卻不敢到台北輔選小雞試水溫，兩人將高下立判。

蔣萬安和副市長李四川今天特別南下高雄輔選，從早到晚2人合計安排9場活動，蔣萬安一大早首場活動就陪同國民黨「最美發言人」、立委參選人李明璇參拜「旗津蔣公感恩堂」，蔣家後代現場發言格外受到關注，現場許多婆婆媽媽和年輕人爭相與蔣萬安合照，人氣滿檔。

賴清德和副手蕭美琴則兵分6路，賴輔選5區高雄立委參選人，蕭美琴則前往屏東輔選。賴首場輔選，出席前鎮小港區的菊系立委賴瑞隆小港競選總部成立大會，由於李明璇和賴瑞隆是同區的立委競爭對手，蔣萬安、賴清德的輔選人氣也隔空較勁。

國民黨高雄市黨部資深黨工指出，蔣萬安旋風頗有前總統馬英九當年全盛時期的「小馬哥」魅力，2008年，馬英九輔選黨籍立委參選人江玲君，當時民進黨「甜心寶貝」立委林岱樺夾連任優勢，但馬英九輔選橫掃高雄，帶動婦女及中間選票，力助江玲君以2000多票之差擊敗林岱樺，成為林岱樺唯一敗績。

國民黨高雄市黨部說，這次邀蔣萬安南下高雄輔選，才剛規畫行程，各候選人已積極爭取邀蔣同台，黨部也為蔣安排深入市場、地方拜票，期許透過蔣的親和力，拉近選民距離、爭取更多年輕選票。

黃呂錦茹說，蔣萬安年輕、沒包袱，加上有豐富的國際歷練，市長上任首年亮眼表現，台北市幸福城市從第5名躍升為第1名，到高雄一定會帶來「萬安旋風」，有助國民黨選情。這次密集到外縣市輔選，對蔣也是相當好的選戰歷練，助他提前「走出雙北」，提高選戰歷練。

民進黨高雄市黨部主委許智善也說，蔣萬安是藍營明日之星，來高雄一定能凝聚泛藍支持者，就像民進黨賴清德、蕭美琴來到地方也受到熱烈歡迎，不僅能夠拓展選票，也能為立委參選人加分。

台北市長蔣萬安到高雄輔選，除了吸引婆婆媽媽，也增加不少年輕人到場。記者卜敏正／攝影
台北市長蔣萬安到高雄輔選，除了吸引婆婆媽媽，也增加不少年輕人到場。記者卜敏正／攝影
台北市長蔣萬安到高雄輔選，不少年輕支持者到場要求合影簽名。記者卜敏正／攝影
台北市長蔣萬安到高雄輔選，不少年輕支持者到場要求合影簽名。記者卜敏正／攝影

蔣萬安 馬英九 國民黨

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