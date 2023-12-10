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林右昌陪林靜儀掃街 稱中央在台中霧峰投注逾25億元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
內政部長林右昌（後中右）拜訪攤商，有店家送上油飯，林說要帶上車當午餐。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌（後中右）拜訪攤商，有店家送上油飯，林說要帶上車當午餐。記者黃寅／攝影

內政部長林右昌上午到台中市霧峰區替民進黨籍立委參選人林靜儀助選，他說，這幾年在生活圈道路、學校周邊生活改善，中央在台中市投入了1百億元，在林靜儀選區裡就超過25億元，能在短時間內達成這樣的成果，值得大家一起支持林靜儀。

林右昌說，林靜儀上任後認真爭取經費跟建設，「選對人就可以看到生活的轉變」，而且速度是非常快的，優質的立委一定要讓她繼續下去。

霧峰市場上午人聲鼎沸，買菜的民眾擠滿市場周遭道路。林右昌逐一和攤商握手致意，有店家送上油飯，林立即交給幕僚，說要帶上車當午餐，還說將來要好好規畫這個市場。

林靜儀上午在新住民助選團陪同下到霧峰市場拜票，林右昌中午趕至會合，接著並到霧峰區知名廟宇南天宮參拜，同時致贈桌裙。

有人芭樂給林靜儀，林打趣的說，開出的政件絕對不會是芭樂票。她說，民眾對地方改變的期待非常強烈，希望為了台灣的穩定和發展，大家繼續支持民進黨。她說，霧峰未會會有捷運橘線，市府已送至行政院核定，未來若連任，她會督促盡快啟動，不然霧峰的公眾運輸系統只有公車，連鐵路都沒有。

有攤商芭樂給林靜儀（左二），林打趣的說，開出的政件絕對不會是芭樂票。記者黃寅／攝影
有攤商芭樂給林靜儀（左二），林打趣的說，開出的政件絕對不會是芭樂票。記者黃寅／攝影

林靜儀 林右昌 台中市

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