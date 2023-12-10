陳建仁輔選批馬英九 執政8年股市沒上萬點 清廉排名30名以後

民進黨籍高雄市第五選區立委參選人李昆澤今天上午舉辦「賴清德、李昆澤聯合競選總部成立大會」，行政院長陳建仁致詞表示，現在股市上萬點2200天，在馬英九執政8年，股市沒一天超過萬點，在蔡英文領導下，股市已經超越香港。

陳建仁說，選舉只剩三十多天，民進黨的對手都說民進黨政績不好，他們到處抹黑，和境外勢力結合，侮辱台灣2300萬人努力打拚的結果，他們只顧自己政權維持，沒顧到台灣人民的幸福，也沒有顧及台灣未來要如何更民主、自由，經濟如何更好，所以說這樣的反對黨會把台灣帶領去一個危險的地方。

陳建仁表示，今天是世界人權日，也是美麗島事件44周年，自由民主對台灣相當重要，台灣自由、民主，所以經濟更好；因為有很好的立委在國會，所以高雄的建設，台灣的建設會更好，我們要繼續支持李昆澤，讓他繼續在國會替高雄服務。

陳建仁說，這幾年來在蔡英文總統穩健不冒進的執政下，台灣越來越強，台灣的GDP在2016年17.5兆，現在已到23兆，現在連續6年歲入歲出都是有剩餘，都是正的，「馬英九執政那8年，都是負的！」

陳建仁表示，去年歲入歲出盈餘達5000億元，所以政府幫助農民、勞工、青年，李昆澤在立法院也爭取疫後預算來照顧應該照顧的人，要讓全民分享經濟成果，「大家有沒有領到6000元？」現場民眾大喊：「有！」

陳建仁說，現在股市上萬點2200天，在馬英九執政8年，股市沒一天超過萬點，在蔡英文領導下，股市已經超越香港。瑞士IMD世界競爭力年報，台灣從2018年17名進步到第6名，如果是2000萬人的國家，我們已經連續3年第一名；馬英九執政時的清廉指數都是30名以後，但台灣這幾年的清廉指數排名越來越好，今年排名25名，是27年來最好成績。

陳建仁表示，清廉、愛鄉土，就是民進黨的精神，所以台灣的民主指數是亞洲第1名，經濟自由指數是全世界第4名，醫療保健評比5年來都第1名，基本工資連續8年調漲，有239萬勞工受益，政府也改革稅制，讓有錢人交多一點稅，受薪階級就比較有錢可以照顧父母、孩子。

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