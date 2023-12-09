侯友宜自認「正港土雞」以鐵牛運功散廣告批民進黨顧不了台灣平安

國民黨總統參選人侯友宜今天下午返回故鄉嘉義縣，與海區立委參選人詹琬蓁水上聯合競總成立造勢，侯友宜批，民進黨連平安都無法讓人過，「民進黨無法顧台灣平安！」也強調嘉義人沒有人會親中賣台，他是正港土雞。

侯友宜致詞舉鐵牛運功散廣告中的「阿榮」台詞說，媽媽打那通電話是要阿榮平安，我們都是求平安，批民進黨現今連平安都無法讓我們過，「民進黨無法顧台灣平安！」他用一輩子生命在顧台灣，顧讓大家平安。

侯友宜表示，他從沒選總統的想法，但如今走到此，不是為自己也不是為嘉義，是為台灣人再拚一個人民的總統，台灣民主發展過程，做不好換人，國民黨做不好換民進黨，民進黨做不好換別黨來做，政黨輪替，是民主進步的現象。

侯強調，嘉義人沒有人會親中賣台，他是「正港土雞」，比民進黨台面上的人更愛台灣，從警時是用性命顧台灣都來不及了，民進黨不要再對他亂貼標籤、不要再抹黑他，反問民進黨有誰能像他這樣站出來的。

侯友宜表示，4年前香港「反送中」事件，民進黨喊「抗中保台」支持香港的民主自由，但香港浸會大學學生說，民進黨政府無視港人自由民主，只會在香港人流出鮮血時騙取選票。

侯友宜說，提陸生來台灣讀書及就業政策，是要經審查、聘請，有限額也有評量，是要照台灣規定來做。侯也說，他不是選舉才回來，當選總統會常回家，也會讓大家都知道他回來，會近距離傾聽民意。 國民黨總統參選人侯友宜今天下午返回故鄉嘉義縣造勢，國安控管媒體拍攝場域不一，不敢擋男記者吼罵女記者，造成嚴重瑕疵。記者呂慧瑜／攝影 國民黨總統參選人侯友宜今天下午返回故鄉嘉義縣，與海區立委參選人詹琬蓁水上聯合競總成立造勢。記者呂慧瑜／攝影 國民黨總統參選人侯友宜今天下午返回故鄉嘉義縣，與海區立委參選人詹琬蓁水上聯合競總成立造勢。記者呂慧瑜／攝影

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