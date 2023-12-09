大進場造勢支持者趨前搶握手 賴清德笑稱熱情但手好痛
民進黨區域立委參選人林淑芬今天在三民高中舉辦競選總部成立造勢大會，邀請蔡英文總統、副總統賴清德等黨內大佬齊聚站台助講，身為總統參選人的賴清德走入人群，以大進場進入會場，受到熱情支持者趨前搶著握手拍照，百公尺的距離走了數十分鐘才得以上台，他在台上感謝支持者，開玩笑地說群眾夠熱情讓他手好痛，助講時針對對手的青年購屋政策，提出囤房稅2.0、房貸利率補助、興建社會住宅等自己的施政方向。
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