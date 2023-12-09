賴清德拒答「龜孫說」批人身攻擊 柯文哲：須回應台灣人民

民眾黨總統參選人柯文哲酸民進黨總統參選人賴清德是「台獨金孫變龜孫」，賴清德說這是人身攻擊不回應。柯文哲說，這個涉及國家前途、台灣未來，要選總統的人要把政治立場說清楚，要把台灣帶到哪裡去，不是不用回應，可以不用回應柯文哲，但要回應全台灣的人民。

對於自己的政治立場，柯文哲說，常常有人批評他沒有中心思想，外科醫生怎麼可能沒有中心思想，外科醫生是手術要成功、病人要救回，對政治人物來說，中心思想應該是老百姓的生活過得好嗎，難道是你的意識形態嗎？

柯文哲說，他有他的出身背景、意識形態，當台北市長的時候，要照顧全台北市民，又不是認同那一小部分的人，所以賴清德要講清楚，要把台灣帶到哪裡，將來也是要照顧所有的人，那賴清德是什麼立場？

記者提問，趙少康質疑柯文哲過去討厭被抹紅，但現在為了選舉，也在抹紅別人，柯文哲說：他不是紅的，所以被抹紅很生氣，那些本來就是紅的，抹紅他只是剛好而已。

記者追問，所以覺得他是紅的嗎？柯文哲說：啊不是嗎？他不是集統的嗎？記者再問「趙少康？」，柯文哲反問「不是嗎」，記者又問「侯友宜？」，柯文哲說，他就是近朱者赤，近墨者黑。

立委林俊憲嗆柯文哲，沒看過會跟國民黨合作的深綠，柯文哲嗆，民進黨沒有跟國民黨合作嗎？他明天回去列個表給大家看，在台北市議會，重陽敬老金不就是國民黨、民進黨合作，讓市府多浪費8千萬，藍綠什麼時候會共同合作，當有共同利益就會合作，不要看民進黨每個喊統獨，有吃香喝辣的就會變朋友。

總統電視辯論會將在12月30日登場，被問會不會因為是在野黨就被圍剿，柯文哲笑著說「我們不是每天都在被圍剿嗎？很習慣」，被問及侯友宜辯論堅持拿手版怎麼看，柯文哲先哈哈笑兩聲，接著說「記憶力不好吧」。 民眾黨總統參選人柯文哲今天到淡水老街掃街拜票。記者江婉儀／攝影 民眾黨總統參選人柯文哲今天到淡水老街掃街拜票。記者江婉儀／攝影 民眾黨總統參選人柯文哲今天到淡水老街掃街拜票。記者江婉儀／攝影 民眾黨總統參選人柯文哲今天到淡水老街掃街拜票。記者江婉儀／攝影

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