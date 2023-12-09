政院睽違10年舉辦科技顧問會議 陳建仁13日出席開幕式

人類歷史自出現總統制之後，副總統的角色從未像現在如此受到矚目。在總統制的發源地美國，拜登有感而發，表示如果不是為了阻止川普回鍋，他不確定2024年會不會尋求連任。此言一出，黨內非常緊張，因為副總統賀錦麗備位了4年，卻沒什麼人認為她已準備好扶正。 台灣也不遑多讓。自從總統開放直選以來，本屆是首次出現副總統參選人比總統參選人更有新聞性甚至戲劇性的情況，雙重國籍和財產申報都是街談巷議的熱門話題，連熱門影集《副人之仁》（Veep）都得甘拜下風。不過，問鼎大位者選擇副手人選時往往操之在人，古今中外皆然。

2023-12-09 11:30