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政院睽違10年舉辦科技顧問會議 陳建仁13日出席開幕式
行政院長陳建仁13日將出席「2023年行政院科技顧問會議」開幕式，這也是睽違10年，行政院重新舉辦科技顧問會議。主題將聚焦生成式AI、半導體、淨零科技，共同討論出未來10年以上前瞻布局；其中晶創台灣方案會被納入半導體與AI的策略布局中，在會議與科技顧問深入討論。
政院官員表示，近年國際政經局勢變化快速，科技發展已成為國際競逐的重點，為利擘劃國家前瞻科技布局，迅速掌握國際科技趨勢及國際鏈結，發展因地制宜的政策與戰略，故睽違十年重新舉辦科技顧問會議。
該會議由陳建仁擔任召集人、行政院政務委員兼國科會主委吳政忠擔任副召集人，並邀請台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、中研院院長廖俊智、中研院院士翁啟惠、台大校長陳文章、美國中央研究院院士孔祥重、德國宏博基金會主席施洛格爾（Robert Schlogl）、以色列的國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC） 主席凱南（Ehud Keinan）8位科技顧問，就當前重大議題進行討論。
討論主題包括去年開始爆發性成長之生成式AI，及近期受矚目之半導體、淨零科技，共同討論出未來10年以上前瞻布局。晶創台灣方案會被納入半導體與AI的策略布局中，在會議與科技顧問深入討論。
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