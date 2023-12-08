賴清德金門競總成立 潘孟安喊「選對的人，走對的路」

距離明年總統、立委大選剩下倒數36天，民進黨金門縣黨部今天舉行了2024金門縣競選總部成立大會，競選總幹事潘孟安也特別飛抵金門主持，向現場上百位支持者表示，此次總統大選的重要性，強調「選對的人，走對的路，非常重要」。

在一片「凍蒜」聲中，民進黨金門縣黨部今日正式成立「民進黨總統參選人賴清德和副總統參選人蕭美琴金門縣競選總部」，現場吸引超過100位熱情的金門鄉親參加，體現了民進黨在金門地區的逐漸上升的支持與人氣。

「有人說賴清德可以躺著選」，潘孟安特別提到，賴清德一天跑多場活動，有時是跑11個行程，從透早跑到暗暝；他也感謝支持者的不離不棄，謝謝大家一路走來支持民進黨，潘孟安也強調「這一次的大選非常重要，咱選的總統，會決定國家未來的方向，咱選的國會，會決定國家未來的發展。作為前立法委員和屏東縣長的潘孟安說，「我深刻理解，選對的人，走對的路的重要性。」

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍強調，民進黨政府對金門發展的貢獻及在經濟增長、薪資提升和醫療服務方面所做出的努力。蔡其雍表示，新兵集訓中心的設立、金門大橋通車以及醫療專機進駐，都為金門人的地方民生經濟與生活便利性帶來顯著的提升

金門縣信賴台灣之友會理事長許燕政表示，民進黨政府在金門做出了許多具體的貢獻和建設，我們希望金門鄉親能夠在即將到來的大選中，將政黨票和總統票投給我們，讓民進黨繼續為金門帶來更多進步和繁榮。

在座談會時，支持者歐陽彥森表示，國家公園範圍應該要通盤檢討，縣市與區域的規劃要很精準到位；黨員蔡建偉也說，希望金門農舍比照台灣省農舍的興建方式，能多塊農地合併檢討，集村農舍不要受到中央法規限制，允許我們連棟建築，讓農地可以得到更好的使用。

針對民眾的意見， 潘孟安說，台灣首個國家公園在墾丁，他過去也曾帶隊去國家公園抗議過，他說，如果民進黨能繼續執政，未來會跟營建署建議，國家公園署的管理應該採分級制。 黨員蔡建偉也說，希望金門農舍比照台灣省農舍的興建方式，能多塊農地合併檢討。記者蔡家蓁／攝影 民進黨金門縣黨部今天傍晚舉行了2024金門縣競選總部成立大會，競選總幹事潘孟安也特別飛抵金門主持，向現場上百位支持者信心喊話。記者蔡家蓁／攝影 賴清德全國競選總部總幹事潘孟安向全體支持者信心喊話，2024選對的人、走對的路。記者蔡家蓁／攝影 民進黨金門縣黨部主委蔡其雍（中）強調，民進黨政府對金門發展的貢獻及在經濟增長、薪資提升和醫療服務方面所做出的努力。記者蔡家蓁／攝影 民進黨金門縣黨部今天舉行了2024金門縣競選總部成立大會，競選總幹事潘孟安也特別飛抵金門主持。圖／民進黨金門縣黨部提供

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