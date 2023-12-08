【即時短評】沈伯洋稱黑熊學院有「四不」 仍難迴避不確定的故意

黑熊學院舉行成果發表會，院長沈伯洋顯然有備而來，一開頭就主動澄清「四不」，強調沒打算成立民兵、沒有鼓吹對人「吊路燈」。對於趙少康批評，民進黨主席賴清德提名他任不分區是「主戰」，沈伯洋表示，自己是「主站」而非「主跪」；提到國民黨提名韓國瑜，他也以一笑代替評語。不難預期，具備律師資格、曾經是補習班名師的沈伯洋，未來進入立院，以其敏捷反應與優異口才，必然成為民進黨團在朝野罵戰中的大將。

然而另一方面，這場發表會也讓人想到推理小說名作家克莉絲蒂筆下，白羅探長的最後一案「帷幕」。故事裡的連續謀殺犯「X」，最大特色是從沒真正動手殺人，但總是巧妙地運用言語去鼓動當事人情緒，在關鍵時刻瓦解他們的理性。奪取生命的同時，卻又置身事外，法律上完全判不了他的罪。

綜觀沈伯洋與黑熊學院的言行，「本身」的確沒有逾越尺度。黑熊確實只是教導民眾急救、求生與資訊戰，沒有進一步組織民兵，或者主張私刑懲治。他在記者會上特別強調，相關主張應該是不分黨派。然而將兩岸交流，或者對大陸的友善聲音，輕易地化約為受對岸授意的「內賊」、或被對岸蠱惑甚至威脅，在道德與正當性戴上黑帽子，這些話聽在支持者耳中，卻未必能如發言者一般，準確地在終點線前一步踩煞車。

事實上，在網路社群並不難看到，一些親綠的網紅或粉專，討論起俄烏戰爭時，很容易就把兩岸加以類比，發出一旦與中國開戰，必須要先進行「內部清洗」，才能保障台灣不受出賣的聲音。若是套用法律名詞，綠營的認知戰專家們，是否都對過激思維與言行，帶有不確定的故意？

此外，如果只是單純急救，或是使用指南針、地圖等求生技能，過去高中大學的軍訓、護理課，甚至國中的童軍課，都曾經教導。如今這些理應非常基本、面對一般自然災害或意外也能派上用場的技能，卻被宣傳成社會遺漏的短版，必須由特定團體來推動，該檢討的恐怕是教育體系的問題。

就算黑熊或其他類似團體，未來持續擴大活動規模，能夠普及到社會大眾的比率，仍然遠低於教育體系；更進一步來說，要解決社會大眾這方面技能不足的問題，正確的方式應該是恢復甚至強化相關學校課程，而非讓民間團體承包，同時又夾帶著強烈的意識形態與黨派立場。難道政府當局喜歡當年的救國團模式？或是說，其實執政者還是歡迎救國團，只是顏色必須換一換？

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