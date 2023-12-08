賴清德競總：108課綱並非刪除特定文章 可視需要自行選材

去年300億中央擴大租金補貼上路，民團示警應先解決租屋黑市，官員不甩，信誓旦旦有50萬戶受惠，結果不到六成請領。今年7月，再推租金補貼2.0，請領資格下修到18歲，大一新生在外租屋就能申請，日前有名女大生向賴清德抱怨租金補貼看得到吃不到；行政院又火速通過補貼公私立大專校院住宿生，每名每學期5000元、中低收入戶7000元，這下變成住校生一定領得到，抽不到學校宿舍學生活該被懲罰？還是叫他們「自己去跟房東講？」

2023-12-08 14:30