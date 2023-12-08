賴清德競總：108課綱並非刪除特定文章 可視需要自行選材

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴蕭配競總發言人戴瑋姍。本報系資料照
賴蕭配競總發言人戴瑋姍。本報系資料照

北一女中國文科老師區桂芝日前批評，蔡英文政府教育政策刪減文言文，連顧炎武名作「廉恥」都被刪除，108課綱是根本無恥課綱。賴蕭配競總發言人戴瑋姍今天回應，教材出版跟教學現場，可以因應課程需要自行選材。

戴瑋姍指出，108課綱是給書商製作教材、讓老師參考，由專業者選出15推薦文章，並非刪除特定文章。事實上，108課綱更重視廉潔、知行反省等公民素養，因此規畫了許多融入性議題。教材出版跟教學現場，可以因應課程需要自行選材。

賴清德在2018年8月，擔任行政院長接受專訪時曾表示，新課綱「只有含括，沒有排除，也沒有所謂去中國化的問題」，「中國文化也是台灣文化的一部分，現在已經是這樣」。賴清德並說，台灣是多民族國家，希望未來孩子看待台灣歷史是一個立體、完整的歷史，更有世界觀，而不是只從中國角度看台灣歷史。

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