6年前說國家兒童未來館百日可搞定 蘇貞昌：我不知等不等得到
新北板橋「國家兒童未來館」歷經多年，終於有新進展，文化部今辦建築師徵選成果發表，原定出席名單未見行政院前院長蘇貞昌，臨時壓軸出場。蘇貞昌表示，他當行政院長時親自主持17次會議，從歌劇院、豪宅、旅館，變成兒童未來館，新北市政府一毛錢都不用出，「這個館要成立還要有幾年，我已經這麼老，不知道還等得到等不到建好，希望快一點」。
蘇貞昌上台致詞表示，要恭喜板橋、新北市、台灣，有一座國家兒童未來館，當前台北縣長時，民國86年這個地方不是這樣，原本是賣酒的啤酒廠、是遠東紡織公司的工廠，很多老房子還有廟、學校，而現在新版特區已是台灣人口最聚集的城市，唯一不動的就是這一塊地、3.3公頃、市價超過350億，始終停著機車，還日曬雨淋。
蘇貞昌表示，當年新板特區從無到有，到後來歷任兩任縣長再來競選市長的政見，他當縣長時候拚命爭取、市長時當作政見，沒想到還去當行政院長，「這一定是冥冥中有一件任務交給我的」，除了立委張宏陸拼命爭取，立委蘇巧慧白天幫忙講，「晚上有時候還來找爸爸」，新北市怎麼可以輸人。
蘇貞昌表示，他找各部會、專家、學者，光這個專案就親自主持17次，從當時歌劇院、豪宅、旅館，變成兒童未來館，錢也是中央全部出，新北市政府一毛錢都不用出，中央就有這個魄力。
蘇貞昌也強調，國家兒童未來館不是只有多一個圖書館、親子閱讀室，就像大家去迪士尼樂園一樣，老少咸宜，台灣應該有這個條件，但這個館要成立還要有幾年時間，「因為我已經這麼老了，不知道還等得到等不到建好，我希望快一點，台灣一定要領先、要贏過人家，就從這個館、從板橋開始」。
據了解，文化部原本有邀請蘇貞昌出席，但蘇一直猶豫是否出席，擔心最後變成政治口水，知情人士表示，但最後蘇認為出席跟不出席都無法避免「政治」，就決定參加。
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