林又昌參訪八里宮廟 宣達2500萬宮廟補助
內政部長林右昌今上午至新北市八里紫皇天乙真慶宮參訪，因內政部去年9月成立宗教及禮制司，並刻正推動宗教團體不動產處理暫行條例，明年將編列1千萬元持續推動。另明年也規畫1500萬元宮廟活動補助。林右昌在場向主委周陳素表達內政部推動宗教活動規劃，協助宗教發展。
國內常見宮廟購買或受贈不動產登記自然人名下，但因年代久遠等因素衍生產權糾紛，去年6月蔡英文總統實施宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例，兩年內宮廟可辦理產權歸屬。新北市有67家宮廟借名登記，目前37家已提出申請。
為推動此暫行條例，林右昌近來向各地宮廟宣達此條例，以利宗教活動得以順利進行。明年度內政部將撥款1千萬至各地政府協助執行。另原每年內政部僅有42萬元宮廟活動補助，明年將調高至1500萬元提供各宮廟審核申請。
林右昌表示，內政部組織改造成立宗教及禮制司，透過拜訪各大宮廟傳達有新的單位成立提供更多服務。另暫行條例正積極跟各地政府努力溝通，明年也編列預算補助協助宮廟解決產權問題，目前南投縣正積極推動中，其他縣市案件尚未湧現，內政部將與各地方政府持續溝通推動。
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