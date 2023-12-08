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影／監聽資料疑外洩 藍委憂心受調查者滅證

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨立委林為洲（左起）、王鴻薇與游毓蘭出席記者會，指出情治機關監聽資料疑似外洩，檢調單位案件恐功虧一簣。記者林澔一／攝影
國民黨立委林為洲（左起）、王鴻薇與游毓蘭出席記者會，指出情治機關監聽資料疑似外洩，檢調單位案件恐功虧一簣。記者林澔一／攝影

近日傳出疑似情治機關監聽資料外洩事件，以十萬美元代價在暗網被兜售。被監聽對象包括退將、外國駐台代表、縣市政府局處長、立委等朝野政治人物。調查局、廉政署認定為境外勢力認知作戰，內政部林右昌也稱認知作戰「三分真、七分假」。國民黨立法院黨團上午舉行記者會，質疑該分資料是有人洩漏還是被駭外洩，認為政府不該輕輕帶過。王鴻薇指出，近期聽到有不少調查人員都說，雖不清楚全案面貌，但自己正在掛線監聽的案件，確實出現在該份名單上，可見此事非同小可，部分內容甚至涉及重大刑案，讓檢調單位很擔憂該案後續要如何辦。外洩名單彷彿在通知受調查者，要趕快湮滅證據、提前落跑，認為此事絕不容許政府輕輕帶過。

近日傳出疑似情治機關監聽資料外洩事件，以十萬美元代價在暗網被兜售。王鴻薇指出，近期聽到有不少調查人員都說，雖不清楚全案面貌，但自己正在掛線監聽的案件，確實出現在該份名單上。記者林澔一／攝影
近日傳出疑似情治機關監聽資料外洩事件，以十萬美元代價在暗網被兜售。王鴻薇指出，近期聽到有不少調查人員都說，雖不清楚全案面貌，但自己正在掛線監聽的案件，確實出現在該份名單上。記者林澔一／攝影

林右昌 廉政署 記者會 內政部

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