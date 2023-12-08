「好油」涉自導自演 陳建仁：特定政黨為政治利益打擊政府
臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨黨工許哲賓自導自演揭露進口蛋被恐嚇，今年10月初返國後即被收押，傳出日前已交保。行政院長陳建仁今出席人權郵票發行典禮受訪表示，這項自導自演事件是特定政黨為了政治利益，用假消息打擊政府施政，呼籲任何人或政黨不要輕易試法。
林裕紘今年9月爆料進口蛋有問題，更於直播節目上淚訴家人因此被恐嚇，但具有國民黨黨工背景的許哲賓落網後，供稱是受到林裕紘指使，直指是林裕紘自導自演，引發社會譁然。今再爆出林裕紘聲稱電腦在維也納機場被偷，其實是藏在台灣，且已早一步格式化。
陳建仁表示，這項自導自演事件實際上是特定政黨為了政治利益，用假消息打擊政府施政，造成民眾恐慌、市場動盪，呼籲任何人或政黨不要輕易試法，也呼籲對檢調、司法單位調查進度完全予以尊重，希望早日讓真相大白，毋枉毋縱。
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