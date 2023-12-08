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賄選連坐裁罰國民黨占78.3% 民進黨團：不賄選就不會選

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立法院黨團今天舉行記者會表示，法務部今年迄今查察超過1000件賄選案，而根據過去13年統計，因為違反選罷法遭政黨連坐處分件數、罰款的「雙料冠軍」就是國民黨，民進黨團揶揄國民黨，「不要沒有賄選，就不會選」。圖／擷取自民進黨立法院黨團ＹＴ頻道
民進黨立法院黨團今天舉行記者會表示，法務部今年迄今查察超過1000件賄選案，而根據過去13年統計，因為違反選罷法遭政黨連坐處分件數、罰款的「雙料冠軍」就是國民黨，民進黨團揶揄國民黨，「不要沒有賄選，就不會選」。圖／擷取自民進黨立法院黨團ＹＴ頻道

選戰倒數36天，民進黨立法院黨團今天舉行記者會表示，法務部今年迄今查察超過1000件賄選案，而根據過去13年統計，因為違反選罷法遭政黨連坐處分件數、罰款的「雙料冠軍」就是國民黨，民進黨團揶揄國民黨，「不要沒有賄選，就不會選」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，每次選舉賄選案件五花八門，今年迄今法務部已查賄超過千件，賄選類型現金買票仍是最大宗共有269件，贈送禮品149件，餐會53件，招待出遊54件，暴力選舉案件26件，此外新型賄選型態包括不實資訊98件，選舉賭盤736件、境外資金29件以及反滲透共有13件。

民進黨團書記長劉世芳說，2012年開始，違反選辦法實施政黨連坐裁罰，也就是如果政黨推薦黨員參與各種選舉，如果參選人有涉案經判刑確定，政黨必須連坐處罰，過去13年來，被罰最多的就是國民黨。

民進黨立委鄭運鵬指出，過去13年來，違反選罷法施政黨連坐裁罰，總裁罰案件總計203案，國民黨遭罰案件159案，占78.3%，裁罰金額總計1億3千萬多元，國民黨遭罰1億7千萬元，約占80%；合理推測今年的賄選案，與國民黨有關的仍占大宗。

鄭運鵬也說，要提醒檢調注意境外資金、選舉賭盤對大選的影響，境外資金一定是支持親中參選人與政黨。

莊瑞雄表示，不要以為總統大選就不會買票，連總統大選都在買票，馬英九競選時，屏東縣高樹鄉就曾發生買票事件。這場選舉，心懷不軌要用不法手段當選的人很多，奉勸所有政黨，尤其是國民黨，好好約束自己的從政同志，「不要沒有賄選就不會選」。

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