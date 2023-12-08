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立院三讀 達一定濃度「毒駕」致人傷亡最重關10年

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院會今天三讀通過刑法部分條文修正案。記者周佑政／攝影
立法院會今天三讀通過刑法部分條文修正案。記者周佑政／攝影

為了貫徹酒駕零容忍、毒駕不姑息，立法院會今天三讀通過刑法部分條文修正，明定施用毒品而其尿液經檢驗達一定濃度值以上，而駕駛動力交通工具，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；如果致人死傷，最重可處10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

現行的刑法規定，駕駛動力交通工具若有酒駕、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液酒精濃度達0.05%，或服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，導致不能安全駕駛等情形，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

行政院去年推出刑法修法草案，表示鑑於行為人施用毒品後駕駛動力交通工具，因毒品的作用，極易因而發生重大交通事故或致無辜行人傷亡，導致家庭破碎，造成被害人及其家屬難以回復的傷痛，為免悲劇一再發生，如同防制酒駕作為一般，嚴懲毒駕；而這次修法，將毒駕行為執法標準明更確化，使第一線檢警同仁執法能更有成效。

立法院今天三讀刑法部分條文修正案，規定駕駛動力交通工具，若有尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物，或其代謝物達行政院公告的品項及濃度值以上，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

至於毒駕導致人傷亡，致人於死，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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