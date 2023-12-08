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政治受難者：轉型正義應釐清責任歸屬及原因

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
時代力量今針對轉型正義議題舉行記者會，政治受難者陳欽生（圖左一）表示，轉型正義不是被害者的報復，而重點是釐清真相與責任歸屬。記者程遠述／攝影
時代力量今針對轉型正義議題舉行記者會，政治受難者陳欽生（圖左一）表示，轉型正義不是被害者的報復，而重點是釐清真相與責任歸屬。記者程遠述／攝影

時代力量今針對轉型正義議題舉行記者會，人權運動暨政治受難者陳欽生表示，轉型正義不是被害者的報復，而重點是釐清真相、責任歸屬，告訴大家當時黨國制度這麼多人犧牲的原因是什麼？國家機器到底發生什麼、能做出違背良心的事？也才能避免往後的年輕人遭遇同樣痛苦經驗。

時力立委邱顯智則表示，這次大選不見轉型正義議題，呼籲各黨總統候選人既然想成為民主程序選出來的總統，就應對這些民主化前輩及轉型正義議題，表達清楚態度，並支持轉型正義工作。

陳欽生也說，現在轉型正義討論完全不見，雖國家檔案有望進一步解密，但並不完整，且到今天為止沒有一個加害者出來，告訴大家發生什麼事，他認為應找被害者、加害者共同訴說，再由中立學者專家判斷，沒有清算，釐清真相與責任歸屬，讓此事盡快結束，這是所有總統候選人都應擺在心裡的事。

時代力量不分區立委參選人王寶萱指出，提出轉型正義承諾是民主國家政治人物最基本責任，應該終結只做半套的轉型正義，相關法制基礎應往下走。

時力秘書長李兆立表示，蔡英文總統執政8年，中正紀念堂依然矗立，不要說轉型，連相關的計畫都還沒看到，時力承諾會比照轉型正義國家都已完成的立法，推動「促轉條例」全面修法、推動不義遺址保存法制立法、研議威權時期情治人員人事清查條例等。

陳欽生也指出，許多國外專家的觀點上，台灣轉型正義有好也有不足部分，他認為重點是藍綠之間沒法坐下來討論出能接受的共識，建議可以有主導的人召開圓桌會議 ，讓大家提供意見，促成共識。

台大歷史系教授陳翠蓮今也出席記者會表示，台灣過去搭建民主體制是以選舉為核心做最小變動，但沒有清理過去問題，社會文化受威權遺緒影響仍深，轉型正義沒進行是非對錯釐清、加害者責任追究，形成現在一面對被害者道歉，一方面又紀念威權強人的畸形狀態，因此她也支持時力黨團推動轉型正義議題的主張。

轉型正義 時代力量 記者會 邱顯智

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