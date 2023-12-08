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林北好油案將偵結 民進黨：抹黑產業鏈立刻道歉
「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓自導自演恐嚇案，北檢將起訴。民進黨發言人張志豪表示，這起事件從林裕紘發文稱被恐嚇開始，藍白兩黨一票人都發文力挺，國民黨總統參選人侯友宜不但發文聲援，還跟進抹黑民進黨，相關人士應該立刻道歉。
民進黨發言人林楚茵表示，當許哲賓被收押後，缺蛋不見了，壞蛋也沒了，甚至蛋也降價了。當時藍營縣市長說液蛋可能是壞蛋，因此讓學童沒有蛋能吃，現在卻說要解禁，可見這就是國民黨聯手造謠的假議題。
不分區立委參選人王義川表示，林裕紘自導自演期間，民眾黨立委參選人黃國昌也跳出來聲援，幫他開直播哭訴，林裕紘說要保護他的家人，結果不久後不帶家人自己跑了，黃國昌卻推託責任說「這是來賓，不要問他」，黃國昌難道不用道歉嗎？
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