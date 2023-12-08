快訊

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

撞球／楊清順師父趙豐邦發文吐心聲 「12月15日公祭」球迷可前往致意

南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】笨蛋！問題出在政府沒對民眾講真話

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
國民黨立委參選人游淑慧（左起）、徐巧芯、張斯綱6日揭露台美視訊密件談參，指政府開放萊豬、福食進口，仍無法參與IPEF。圖／國民黨提供
國民黨立委參選人游淑慧（左起）、徐巧芯、張斯綱6日揭露台美視訊密件談參，指政府開放萊豬、福食進口，仍無法參與IPEF。圖／國民黨提供

選戰逐漸升溫，國民黨立委參選人徐巧芯在中國國民黨黨部召開記者會，公布政府向美方爭取參與「印太經濟架構」(IPEF：Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity)談判內容機密文件，並依據其內容，戳穿綠營外交談判團隊真實面貌，並將批評矛頭直指當時擔任駐美代表蕭美琴之工作表現，並嚴辭批評政府未對台灣鄉親說明對美外交真實狀況。

面對此等訊息曝光，政府主管機關低調回應，法務部次長蔡碧仲則是表示：「若有涉及刑責，檢察機關會在達到自動檢舉標準，或是有人提告時據以偵辦，不是等人家來告才去查」。反而是賴清德陣營立即氣急敗壞大張旗鼓，掛出「國民黨為自身政治利益洩漏國家機密」招牌，以總統競選陣營規格與陣仗迎戰立委參選人徐巧芯，顯然是姿態狼狽手腳慌亂，搞到意外拉抬對手聲勢與身分地步。

說實在話，讀者若是查閱政治人物公布政府外洩機密文件過往紀錄，不論當事者屬於任何政黨，或在公布時是執政黨抑或是在野黨，從未因此而受到追訴而定罪。特別是當政治人物若未依法負有持有與保管機密義務，公布業已對外洩漏之機密資訊，其實在法律實務上，確實是根本無法提出控訴將其定罪。

綠營執政經常無視《國家機密保護法》第5條第2款：「核定國家機密，不得基於下列目的為之：一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關(構)之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。」將諸多飽受社會爭議，並且可能曝露政治人物不法與不名譽行為資訊，以不合常情程序核定為機密，並限定保密期限到達讓民眾覺得不可思議程度。

說實在話，要是徐巧芯所公布機密文件內容，能夠完全符合台灣鄉親對於該項外交談判基本認知，基本上就不會存在任何新聞價值，更不會引發綠營如此強烈回應。從綠營高舉指控洩漏國家機密大旗，並祭出可能透過法律追訴將其封口，其實不但證明該文件真實性，更招認出政府沒對民眾講真話。

說實在話，徐巧芯所公布文件所顯現內容，基本上是美方對於我談判代表所提要求，在回應時所表達立場與態度；美方政策早就對外公布，台灣民眾亦早就透過媒體報導理解其底線，而且我國被排除在「印太經濟架構」早就木已成舟，說實在話，毫無任何機密價值可言。

但問題是出現在政府當時對台灣鄉親所聲稱，對美方要求進口肉品有所讓步，將有助於我國參與該項國際經貿協議。對照該機密文件內容，原來政府老早就已獲知美方立場，但卻未對台灣社會說明完整真相，最後對於美國做出多項讓步，但卻在經貿外交談判上毫無所獲。徐巧芯戳破綠營執政矇騙台灣鄉親，不僅讓綠營顏面掃地惱羞成怒，更讓其感受到政治票房將受影響危機感。

所以賴清德競選陣營會出面對此事窮追猛打，並且扣上諸多政治指控帽子；但其發言人趙怡翔卻是超級外行到達口不擇言地步，甚至是變成助長徐巧芯聲勢，加碼跟進爆料，說出該文件「是『涉外工作聯繫通報表』，並非會議紀錄，通報表主要目的是使政府機關面對貿易談判、其他外交會談時，能一致口徑，以一致立場爭取最佳國家利益，而非記載對方完整回應。」

這種解釋真是治絲益棼愈講愈糟；首先是對外經貿談判，基本上除主管單位談判代表外，所有相關部會與機關都會奉命對外噤聲，哪有什麼要求「能口徑一致，以一致立場爭取最佳國家利益」必要性？其次就是經貿談判在啟動前，早就經過跨部會協調，建立共識確認底線後，才會開始與對方交涉協商。假若事先未能統一思想建立共識，整個談判不就是只能見招拆招隨機應對嗎？

其實所有通報聯繫是隨著談判進程，預先通報各相關主管部會機關，針對談判可能結果，預先採取配套措施，規劃立法作業；假若沒有告知相關部會對方完整回應，這要其他部會如何配合呢？看到當事者曾在華府駐外單位擔任政治組主管，卻對政府運作實務還是如此外行，真是讓人覺得是入寶山空手而回；阿斗還是個阿斗，完全不能領悟到其中精髓所在，反而是口無遮攔胡言亂語。

最後還是要提醒台灣鄉親，德語中有用Halbwahrheit代表謊言，其意義就是只講半個真話就是謊言。假若政府對於美方已經明確表達立場，卻仍然不對民眾講出完整實情，讓大家必須承擔食品安全風險，但卻毫無所得，真正關鍵就是政府缺乏誠信，沒有對民眾講出真話；這真是「機密！機密！多少罪惡假汝之名而行！」

徐巧芯 國民黨 食品安全 民進黨

延伸閱讀

徐巧芯猛攻壽麵、便當、大禮包 對手許淑華回擊：別讓無辜的人受害

遭指公開IPEF機密文件 徐巧芯：證明文件真實、不怕民進黨查水表

賴營批為政治前途洩漏國家機密 徐巧芯：不怕民進黨查水表

許淑華民調逼近徐巧芯？ 賴清德再到松山拉抬拚勝選

相關新聞

【專家之眼】笨蛋！問題出在政府沒對民眾講真話

選戰逐漸升溫，國民黨立委參選人徐巧芯在中國國民黨黨部召開記者會，公布政府向美方爭取參與「印太經濟架構」(IPEF：Ind...

黃光芹臉書公布「告退文」：選後全面退出政論節目

黃光芹昨(7)日晚間在臉書以「告別那6分之1席位！」為標題，宣布會在總統大選結束後，全面退出上了20年的政論節目，並稱在選舉期間已暫時退出，因為還有幾個已經約好的通告，自己在大選開票的前後及當天，會是她在政論節目中的「最後停格」。

部分深藍卯起來打侯 真心「反侯挺柯」還是藉題發揮？

國民黨總統、副總統參選人侯友宜、趙少康近日委託競辦發言人、律師到台北地檢署控告前國民黨立委邱毅、前黨工名嘴毛嘉慶及網路節目「Bit King比特王出任務」製作人、小編涉犯意圖使人不當選、加重誹謗等罪；邱毅、毛嘉慶則反控侯、趙涉嫌誣告。這場宛如「藍營內戰」的戲碼，雖未造成太多波瀾，但在藍營內還是引發一些討論。藍營人士分析，其實「藉題發揮」的成分大於「倒侯挺柯」。

民主失能的美國和台灣國會改革

因為共和黨人要求對墨西哥邊境採取更嚴厲措施，杯葛美國政府對援助烏克蘭、以色列戰事數十億美元緊急支出法案，不但美國財長葉倫說美國恐要為烏克蘭戰敗負責，美國總統拜登更直言，如果烏克蘭被擊敗，最終結果將是美俄將一戰，他痛批「極端共和黨人」正在拿美國國家安全開玩笑。

台印能成戰略夥伴？ 清大學者：中印開戰要派多少人支援

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇與邀請台灣印度研究協會理事長暨清大副教授方天賜，分析台印關係。方天賜說，無...

中捷綠線延伸到大坑延宕 林佳龍批盧秀燕讓建設「從有到無」：浪費時間金錢

台中捷運綠線向北延伸到大坑，地方希望大坑延伸段早日動工，但目前都市計畫變更、土地徵收都還沒完成，被質疑是台中市政府執意與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。