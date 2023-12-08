【專家之眼】笨蛋！問題出在政府沒對民眾講真話

選戰逐漸升溫，國民黨立委參選人徐巧芯在中國國民黨黨部召開記者會，公布政府向美方爭取參與「印太經濟架構」(IPEF：Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity)談判內容機密文件，並依據其內容，戳穿綠營外交談判團隊真實面貌，並將批評矛頭直指當時擔任駐美代表蕭美琴之工作表現，並嚴辭批評政府未對台灣鄉親說明對美外交真實狀況。

面對此等訊息曝光，政府主管機關低調回應，法務部次長蔡碧仲則是表示：「若有涉及刑責，檢察機關會在達到自動檢舉標準，或是有人提告時據以偵辦，不是等人家來告才去查」。反而是賴清德陣營立即氣急敗壞大張旗鼓，掛出「國民黨為自身政治利益洩漏國家機密」招牌，以總統競選陣營規格與陣仗迎戰立委參選人徐巧芯，顯然是姿態狼狽手腳慌亂，搞到意外拉抬對手聲勢與身分地步。

說實在話，讀者若是查閱政治人物公布政府外洩機密文件過往紀錄，不論當事者屬於任何政黨，或在公布時是執政黨抑或是在野黨，從未因此而受到追訴而定罪。特別是當政治人物若未依法負有持有與保管機密義務，公布業已對外洩漏之機密資訊，其實在法律實務上，確實是根本無法提出控訴將其定罪。

綠營執政經常無視《國家機密保護法》第5條第2款：「核定國家機密，不得基於下列目的為之：一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關(構)之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。」將諸多飽受社會爭議，並且可能曝露政治人物不法與不名譽行為資訊，以不合常情程序核定為機密，並限定保密期限到達讓民眾覺得不可思議程度。

說實在話，要是徐巧芯所公布機密文件內容，能夠完全符合台灣鄉親對於該項外交談判基本認知，基本上就不會存在任何新聞價值，更不會引發綠營如此強烈回應。從綠營高舉指控洩漏國家機密大旗，並祭出可能透過法律追訴將其封口，其實不但證明該文件真實性，更招認出政府沒對民眾講真話。

說實在話，徐巧芯所公布文件所顯現內容，基本上是美方對於我談判代表所提要求，在回應時所表達立場與態度；美方政策早就對外公布，台灣民眾亦早就透過媒體報導理解其底線，而且我國被排除在「印太經濟架構」早就木已成舟，說實在話，毫無任何機密價值可言。

但問題是出現在政府當時對台灣鄉親所聲稱，對美方要求進口肉品有所讓步，將有助於我國參與該項國際經貿協議。對照該機密文件內容，原來政府老早就已獲知美方立場，但卻未對台灣社會說明完整真相，最後對於美國做出多項讓步，但卻在經貿外交談判上毫無所獲。徐巧芯戳破綠營執政矇騙台灣鄉親，不僅讓綠營顏面掃地惱羞成怒，更讓其感受到政治票房將受影響危機感。

所以賴清德競選陣營會出面對此事窮追猛打，並且扣上諸多政治指控帽子；但其發言人趙怡翔卻是超級外行到達口不擇言地步，甚至是變成助長徐巧芯聲勢，加碼跟進爆料，說出該文件「是『涉外工作聯繫通報表』，並非會議紀錄，通報表主要目的是使政府機關面對貿易談判、其他外交會談時，能一致口徑，以一致立場爭取最佳國家利益，而非記載對方完整回應。」

這種解釋真是治絲益棼愈講愈糟；首先是對外經貿談判，基本上除主管單位談判代表外，所有相關部會與機關都會奉命對外噤聲，哪有什麼要求「能口徑一致，以一致立場爭取最佳國家利益」必要性？其次就是經貿談判在啟動前，早就經過跨部會協調，建立共識確認底線後，才會開始與對方交涉協商。假若事先未能統一思想建立共識，整個談判不就是只能見招拆招隨機應對嗎？

其實所有通報聯繫是隨著談判進程，預先通報各相關主管部會機關，針對談判可能結果，預先採取配套措施，規劃立法作業；假若沒有告知相關部會對方完整回應，這要其他部會如何配合呢？看到當事者曾在華府駐外單位擔任政治組主管，卻對政府運作實務還是如此外行，真是讓人覺得是入寶山空手而回；阿斗還是個阿斗，完全不能領悟到其中精髓所在，反而是口無遮攔胡言亂語。

最後還是要提醒台灣鄉親，德語中有用Halbwahrheit代表謊言，其意義就是只講半個真話就是謊言。假若政府對於美方已經明確表達立場，卻仍然不對民眾講出完整實情，讓大家必須承擔食品安全風險，但卻毫無所得，真正關鍵就是政府缺乏誠信，沒有對民眾講出真話；這真是「機密！機密！多少罪惡假汝之名而行！」

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